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Вторник, 04.05.2021
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Встречи Путина с Байденом и Зеленским: озвучен сценарий, при котором Украина может обыграть Кремль

Встречи Путина с Байденом и Зеленским: озвучен сценарий, при котором Украина может обыграть Кремль
12:40 Сегодня Телеграф

Топ-темами апреля стали возможные встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, а также президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой. Обсуждать их вероятность и возможные последствия будут еще долго. Своими размышлениями о том, как сделать результат таких встреч максимально приемлемым для Украины, с "Телеграфом" поделился генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"На текущий момент есть встречи, которые принципиально должны отразиться на ситуации в Украине. Это встреча Байдена и Путина, а также, возможно, Зеленского и Путина. Чтобы их подготовить, надо провести большую работу. Поэтому, в частности, в Киев прибывает 5 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен. Думаю, до конца еще не определено, какую встречу проводить раньше. Если первой пройдет встреча президентов США и России, то Байден получит возможность провести разведку боем по Украине, какие-то линии нарисовать Путину. О чем-то конкретном договориться. Какие-то встречные предложения выслушать. А потом, уже имея представление, что да как, на встречу с Путиным отправится Зеленский", – отмечает генерал.

Вариант, при котором первой будет встреча Зеленского с Путиным, для нас более тяжелый, считает Игорь Романенко.

"Да, Зеленский серьезно изменился, набрался опыта за два года президентства. Но это не уровень матерого КГБиста и политика Путина. Переговоры с глазу на глаз с Путиным опасны, последствия их непредсказуемы. Но их результаты может улучшить последующая встреча Путина с Байденом, – подчеркивает генерал. – Что мы можем предложить, чтобы не сдать позиции, не получить мир на путинских условиях (что неприемлемо для нашего государства)? Есть идея, о которой я говорил ранее. И она связано с НАТО. Как известно, саммит Альянса пройдет в июне. На него, в частности, прибудет Байден. Как известно, руководство Германии и Франции в 2008-м не дали получить ПДЧ (План действий по членству в НАТО) ни Грузии, ни Украине. В результате Россия напала сперва на Грузию, а потом на Украину. Сейчас наши власти вновь прилагают усилия, чтобы добиться получения ПДЧ. Но, возможно, именно этот вопрос можно использовать в переговорах с Россией".

По словам Игоря Романенко, в стратеги НАТО до 2030 года отмечается, что будет поднят вопрос рассмотрения вопроса о вступлении Украины в НАТО. То есть, раньше этого времени мы вряд ли станем членом Альянса. Несмотря на поддержку со стороны США и ряда других стран НАТО. Там все решается консенсусным решением. А в Альянсе – 30 стран. И далеко не все видят там Украину.

Игорь Романенко

"То есть, в нынешних условиях НАТО для нас – отдаленная перспектива. Но мы хотим добиться четкого ответа – когда? Через 5, через 10 лет? И имея представление о сроках, мы получим основу для переговоров с Путиным, – считает генерал. – Основанием для захвата Крыма российские власти называли то, что иначе "там бы были НАТОвцы". И Крым якобы превратился бы в "крепость НАТО", а не огромную военную базу РФ, как теперь. То есть, для Кремля иностранные войска даже на украинской земле – красная тряпка. Что ж, используем это. Почему бы не подписать с РФ документ, что 5-10 лет мы точно не размещаем на своей территории никаких иностранных баз и иностранных войск? В свою очередь США и НАТО в целом должны добиться от РФ, чтобы та уменьшила свой военный потенциал в Крыму примерно в три раза – до уровня 2014 года, до незаконной аннексии. В свою очередь, Украина получает статус основного союзника США вне НАТО (US major non-NATO ally)".

Этот статус сейчас имеют на данный момент 17 государств, включая Израиль, Египет, Японию, Иорданию, Пакистан, Афганистан. Введение подобного статуса в двухсторонних отношениях определяет возможность участия в совместных оборонных инициативах и контртеррористических мероприятий, поставку ограниченных видов вооружения.

"Если вышеназванные военно-политические, стратегически важные моменты будут решены, можно переходить к следующим шагам по деэскалации", – считает Игорь Романенко.

О важности и опасности встречи президентов США и РФ для Украины "Телеграфу" рассказал эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

Замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий в комментарии "Телеграфу" раскритиковал хаотичные идеи украинского руководства о встрече с Путиным.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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НАТО, Владимир Путин, Джо Байден, Владимир Зеленский, агрессия РФ, Игорь Романенко.
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