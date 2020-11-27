Эффективность выше в разы: украинские военные успешно испытали новейшее оружие (фото)

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Обновлено 12:09 Сегодня Телеграф Фото: facebook

На полигоне "Широкий лан" прошли испытания противотанковых управляемых ракетных комплексов "Javelin" и турецких беспилотников "Bayraktar TB2".

Об этом сообщает командование "Восток" Вооруженных Сил Украины.

"Во время занятия военнослужащие одной из механизированных бригад ВС Украины продемонстрировали проведения учений батальонных тактических групп с боевой стрельбой в наступлении в урбанизированной местности, действия малых тактических групп, нанесения сосредоточенного ракетно-авиационного удара", - говорится в сообщении.

Одной из особенностей учений стала отработка штурма города с последующим блокированием и уничтожением незаконных вооруженных формирований. Кроме того, в процессе тренировок участники учений отрабатывали учебно-боевые задачи с использованием современной лазерной системы имитации боя, в том числе системы двустороннего огневого контакта "Лазертаг".

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Все по теме:

Учения, ВСУ, Javelin, Широкий лан, Bayraktar TB2.

Автор:

Телеграф
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