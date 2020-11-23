Украинские солдаты проводят учения с военными НАТО: зрелищные фото

Бойцы 58 отдельной мотопехотной бригады ВС Украины начали совместные тренировки с бойцами представителей стран НАТО.

Об этом стало известно из поста Сухопутных войск ВС Украины в Фейсбуке.

«58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского проходит тренировки на базе Международного центра миротворчества и безопасности с представителями стран-партнеров NATO» - говорится в сообщении.

58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского базируется в городе Конотоп Сумской области и входит в состав ОК «Север». Бригада сформирована весной 2015 года. В 2016 году воевала под Авдеевкой, а в 2017 - на Бахмутке.

Парни из 58 ОМПБр ВС Украины служат под девизом - «Вместе к победе!»

Ранее, "Телеграф" сообщал, что генерал армии НАТО считает, что коронавирус может стать одним из катализаторов для начала Третьей мировой войны.