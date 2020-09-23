Javelin не сработал во время учений при участии Зеленского: что произошло с ракетой

Во время учений отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области не сработал ПТРК FGM- 148 "Javelin".

Глава украинского государства Владимир Зеленский понаблюдал за ходом стратегических командно-штабных учений с командованием Объединенных сил Вооруженных сил Украины под названием "Объединенные усилия – 2020".

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Отмечается, что во время проведения учений отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" случился непредвиденный инцидент - ПТРК FGM- 148 "Javelin" не сработал, о чем рассказал генерал-майор Валерий Залужный.

Командующий прокомментировал случившееся: "Джевелин не сработал, ракета не вылетела. Может быть, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу".