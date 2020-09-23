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Американцы показали на видео, как военные самолеты пролетали над Днепром в Киеве

Американцы показали на видео, как военные самолеты пролетали над Днепром в Киеве
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф
Над столицей и другими городами Украины пролетели американские военные конвертопланы. Американцы объяснили, зачем это нужно.

Сегодня около 12:30 в небе Киева были замечены американские конвертопланы CV-22B Osprey, которые находятся на вооружении Корпуса морской пехоты США, ВМС США и ВВС США.

Полет прошел в рамках учений Сил специальных операций "Fiction Urchin". 

Об этом сообщила пресс-служба 352-го крыла специальных операций.

"Спасибо Украине за такое потрясающее упражнение. Учения "Fiction Urchin" позволили Вооруженным силам Украины и США обучить такому количеству специальных операций и возможностей. Надеемся продолжить совместную работу в будущем. Киев прекрасен с высоты!", - говорится в сообщении.

Над Киевом заметили военные самолеты США: появилось видео и объяснение

В посольстве США в Украине также рассказали, что в это время можно было увидеть полеты самолетов MC130J над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами.

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Киев, Украина, США, ВСУ.

Автор:

Телеграф
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