Над Киевом заметили военные самолеты США: появилось видео и объяснение

Только что над Почтовой площадью в центре столицы пролетели самолеты США в рамках специальных совместных с Украиной учений. Об этом сообщили в соцсетях.

На официальной странице посольства США в Украине предложили помахать рукой самолетам CV22B, которые будут пролетать.

Также там добавили, что полеты будут проходить одновременно еще и над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами.

Фото учений Украины и США:

На данный момент в Украине проходят совместные учения Сил специальных операций Украины и США.

А именно, в небе отрабатываются полеты на сверхнизких высотах и выброска десанта на канатах.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро среды 23 сентября в Украине зарегистрировали 3497 новых случаев коронавируса.