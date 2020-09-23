Над Киевом заметили военные самолеты США: появилось видео и объяснение

На официальной странице посольства США в Украине предложили помахать рукой самолетам CV22B, которые будут пролетать.
Также там добавили, что полеты будут проходить одновременно еще и над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами.
Фото учений Украины и США:
На данный момент в Украине проходят совместные учения Сил специальных операций Украины и США.
А именно, в небе отрабатываются полеты на сверхнизких высотах и выброска десанта на канатах.
Ранее сообщалось, что по состоянию на утро среды 23 сентября в Украине зарегистрировали 3497 новых случаев коронавируса.