Скачать
Среда, 23.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине 3,5 тысячи новых случаев COVID-19: за сутки умерли 63 человека
В Украине 3,5 тысячи новых случаев COVID-19: за сутки умерли 63 человека
В Москве рассказали, кто входит в ближайшее окружение Путина и кто на самом деле управляет Россией
В Москве рассказали, кто входит в ближайшее окружение Путина и кто на самом деле управляет Россией
Феерический Ярмоленко: голы и передачи украинца в матче Вест Хэм 5:1 Халл Сити (Видео)
Феерический Ярмоленко: голы и передачи украинца в матче Вест Хэм 5:1 Халл Сити (Видео)
Коронавирус, уходи: кто из украинских звезд уже вылечился от COVID-19
Коронавирус, уходи: кто из украинских звезд уже вылечился от COVID-19

В Украине 3,5 тысячи новых случаев COVID-19: за сутки умерли 63 человека

В Украине 3,5 тысячи новых случаев COVID-19: за сутки умерли 63 человека
Обновлено 09:41 Сегодня Телеграф
По состоянию на утро среды 23 сентября в Украине зарегистрировали 3497 новых случаев коронавируса. Об этом сообщают данные Минздрава.

В связи с распространением коронавируса в Украине уже лабораторно подтвердили 184 734 случаев коронавируса.

Также медики в Минздраве подтвердили 3 705 летальных случаев, а общее количество выздоровевших пациентов составило 81670.

За прошедшие 24 часа зарегистрировали 3 497 новых случаев. Всего уже успели провести 2 102 377 тестирований методом ПЦР.

С нача прошлого дня выписали из больниц 1769 пациентов.

Статистика COVID-19 по Украине:

  • Винницкая обл. - 5455 случаев;
  • Волынская обл. - 7132 случая;
  • Днепропетровская обл. - 4394 случая;
  • Донецкая обл. - 2634 случая;
  • Житомирская обл. - 5191 случай;
  • Закарпатская обл. - 9343 случая;
  • Запорожская обл. - 3149 случаев;
  • Ивано-Франковская обл. - 12 811 случаев;
  • Кировоградская обл. - 1024 случая;
  • м. Киев - 20335 случаев;
  • Киевская обл. - 8148 случаев;
  • Львовская обл. - 19 045 случаев;
  • Луганская обл. - 814 случаев;
  • Николаевская обл. - 2643 случая;
  • Одесская обл. - 12 130 случаев;
  • Полтавская обл. - 1630 случаев;
  • Ровненская обл. - 11 459 случаев;
  • Сумская обл. - 3280 случаев;
  • Тернопольская обл. - 12 069 случаев;
  • Харьковская обл. - 15 908 случаев;
  • Херсонская обл. - 868 случаев;
  • Хмельницкая обл. - 5049 случаев;
  • Черновецкая обл. - 13 448 случаев;
  • Черкасская обл. - 3238 случаев;
  • Черниговская обл. - 3537 случаев.

Также сообщалось, что резкий рост случаев коронавируса за прошедшие сутки наблюдался в Харьковской и Тернопольской областях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Минздрав, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин хочет включить Украину в союз с Беларусью: раскрыт новый план Кремля
02 В Москве рассказали, кто входит в ближайшее окружение Путина и кто на самом деле управляет Россией
03 45-летнюю Могилевскую раскритиковали за внешний вид, но певица нашла чем ответить (фото)
04 Сварил на кухне и отхлебнул: Навальный ответил Путину по поводу отравления "новичком"
05 "Вы что не любите русский язык?": диалог Ларисы Ницой с кассиром в киевском супермаркете наделал шуму в сети
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Недалеко от разрушенной столицы Ливана произошел еще один взрыв
Недалеко от разрушенной столицы Ливана произошел еще один взрыв
Самолет вице-президента США совершил вынужденную посадку из-за птицы
Самолет вице-президента США совершил вынужденную посадку из-за птицы
Сварил на кухне и отхлебнул: Навальный ответил Путину по поводу отравления &quot;новичком&quot;
Сварил на кухне и отхлебнул: Навальный ответил Путину по поводу отравления "новичком"
Кровь из глаз: &quot;бандитское&quot; видео с Червоненко про Одессу стало вирусным в сети
Кровь из глаз: "бандитское" видео с Червоненко про Одессу стало вирусным в сети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь