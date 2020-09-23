В Украине 3,5 тысячи новых случаев COVID-19: за сутки умерли 63 человека

По состоянию на утро среды 23 сентября в Украине зарегистрировали 3497 новых случаев коронавируса. Об этом сообщают данные Минздрава.

В связи с распространением коронавируса в Украине уже лабораторно подтвердили 184 734 случаев коронавируса.

Также медики в Минздраве подтвердили 3 705 летальных случаев, а общее количество выздоровевших пациентов составило 81670.

За прошедшие 24 часа зарегистрировали 3 497 новых случаев. Всего уже успели провести 2 102 377 тестирований методом ПЦР.

С нача прошлого дня выписали из больниц 1769 пациентов.

Статистика COVID-19 по Украине:

Винницкая обл. - 5455 случаев;

Волынская обл. - 7132 случая;

Днепропетровская обл. - 4394 случая;

Донецкая обл. - 2634 случая;

Житомирская обл. - 5191 случай;

Закарпатская обл. - 9343 случая;

Запорожская обл. - 3149 случаев;

Ивано-Франковская обл. - 12 811 случаев;

Кировоградская обл. - 1024 случая;

м. Киев - 20335 случаев;

Киевская обл. - 8148 случаев;

Львовская обл. - 19 045 случаев;

Луганская обл. - 814 случаев;

Николаевская обл. - 2643 случая;

Одесская обл. - 12 130 случаев;

Полтавская обл. - 1630 случаев;

Ровненская обл. - 11 459 случаев;

Сумская обл. - 3280 случаев;

Тернопольская обл. - 12 069 случаев;

Харьковская обл. - 15 908 случаев;

Херсонская обл. - 868 случаев;

Хмельницкая обл. - 5049 случаев;

Черновецкая обл. - 13 448 случаев;

Черкасская обл. - 3238 случаев;

Черниговская обл. - 3537 случаев.

Также сообщалось, что резкий рост случаев коронавируса за прошедшие сутки наблюдался в Харьковской и Тернопольской областях.