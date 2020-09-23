В Украине 3,5 тысячи новых случаев COVID-19: за сутки умерли 63 человека

В связи с распространением коронавируса в Украине уже лабораторно подтвердили 184 734 случаев коронавируса.
Также медики в Минздраве подтвердили 3 705 летальных случаев, а общее количество выздоровевших пациентов составило 81670.
За прошедшие 24 часа зарегистрировали 3 497 новых случаев. Всего уже успели провести 2 102 377 тестирований методом ПЦР.
С нача прошлого дня выписали из больниц 1769 пациентов.
Статистика COVID-19 по Украине:
- Винницкая обл. - 5455 случаев;
- Волынская обл. - 7132 случая;
- Днепропетровская обл. - 4394 случая;
- Донецкая обл. - 2634 случая;
- Житомирская обл. - 5191 случай;
- Закарпатская обл. - 9343 случая;
- Запорожская обл. - 3149 случаев;
- Ивано-Франковская обл. - 12 811 случаев;
- Кировоградская обл. - 1024 случая;
- м. Киев - 20335 случаев;
- Киевская обл. - 8148 случаев;
- Львовская обл. - 19 045 случаев;
- Луганская обл. - 814 случаев;
- Николаевская обл. - 2643 случая;
- Одесская обл. - 12 130 случаев;
- Полтавская обл. - 1630 случаев;
- Ровненская обл. - 11 459 случаев;
- Сумская обл. - 3280 случаев;
- Тернопольская обл. - 12 069 случаев;
- Харьковская обл. - 15 908 случаев;
- Херсонская обл. - 868 случаев;
- Хмельницкая обл. - 5049 случаев;
- Черновецкая обл. - 13 448 случаев;
- Черкасская обл. - 3238 случаев;
- Черниговская обл. - 3537 случаев.
Также сообщалось, что резкий рост случаев коронавируса за прошедшие сутки наблюдался в Харьковской и Тернопольской областях.