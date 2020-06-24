Скачать
Среда, 24.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине более 39 тысяч человек заразились COVID-19: динамика эпидемии по регионам
В Украине более 39 тысяч человек заразились COVID-19: динамика эпидемии по регионам
ВСУ получили от США партию новейших "джавелинов"
ВСУ получили от США партию новейших "джавелинов"
Сегодня определится соперник Динамо в финале Кубка Украины
Сегодня определится соперник Динамо в финале Кубка Украины
День Варнавы: народные приметы и запреты 24 июня
День Варнавы: народные приметы и запреты 24 июня

ВСУ получили от США партию новейших "джавелинов"

ВСУ получили от США партию новейших "джавелинов"
Обновлено 10:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны
16 июня 2020 в Украину в рамках пилотного проекта по программе Правительства США "Международные военные продажи" поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года, а именно - ракеты к противотанковым ракетным комплексам "Джавелин" (Javelin) и вспомогательное оборудование на общую сумму более $27 млн, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины

Для нужд Вооруженных сил Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса "Джавелин".

"Проект предусматривает поставку для Вооруженных сил Украины комплекса вооружения, его обслуживания и предоставления сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежной и эффективной эксплуатации противотанковых комплексов на протяжении всего жизненного цикла", - отмечается в сообщении.

Поставка остальных товаров военного назначения в соответствии с договоренностями предусмотрена в 2021-2022 годах.

Реализация контракта на общую сумму более $36,5 млн является значительным шагом развития украинско-американского стратегического сотрудничества в поддержку обороноспособности Украины и открывает новые перспективы к осуществлению Министерством обороны Украины прямых внешнеэкономических договоренностей в области вооружения и военной техники с государствами-партнерами.

Как сообщалось, Управление оборонного сотрудничества посольства США в Украине получило оборудование на более $60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации и боеприпасы.

Напомним, в декабре прошлого года Украина заключила контракт с США на поставку ПТРК Javelin.

До этого, в октябре, Конгресс США дал предварительное согласие на продажу Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов оружия Javelin на $39 млн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Минобороны, ВСУ, Javelin, Джавелин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Любимый летний салат оказался опасен: чем вредно сочетание огурцов и помидоров
02 Корниенко отреагировал на запись разговора с Арахамией и рассказал об отношениях внутри фракции
03 Майк Тайсон показал свою скорость (Видео)
04 Разумков: Пока рано говорить о повышении зарплат депутатам
05 Разумков: в Раде COVID-19 переболело 15-17 нардепов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Премьер Шмыгаль летит на Прикарпатье из-за наводнений
Премьер Шмыгаль летит на Прикарпатье из-за наводнений
В Украине за сутки почти тысяча новых инфицированных COVID-19
В Украине за сутки почти тысяча новых больных COVID-19
Болтон: Трамп пытался использовать власти Украины
Болтон: Трамп пытался использовать власти Украины
Эмили Ратаковски вернулась к старому образу (Фото)
Эмили Ратаковски вернулась к старому образу (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь