Боеприпасы и Javelin: США передают Украины вооружения на более чем 60 млн

Управление военного сотрудничества посольства США во вторник, 16 июня, получило оборудование на более 60 миллионов долларов для передачи украинским партнерам, в том числе противотанковые ракеты Javelin.

"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время COVID-19 продолжаются!

Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 млн долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", - об этом посольство США в Украине информирует в Facebook.

Дипломаты подчеркнули, что США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Пентагон готов предоставить дополнительную военную помощь Украине, ссылаясь на достижения в ключевых реформах, а именно в противодействии коррупции.