Учения НАТО: Украина начала подготовку к участию

Украинские Вооруженные Силы готовятся к участию в, по крайней мере, 7 многонациональных военных учениях НАТО.

"12 июня 2020 года Альянс признал Украину партнером с расширенными возможностями. Этот шаг очень важен на пути Украины к евроатлантической интеграции. Украина давно сотрудничает с НАТО. Совместные учения, запланированные на 2020 год, является прямым доказательством этого", - пишут в МИДе.

Об этом говорится в инфографике, опубликованной в Twitter Министерством иностранных дел Украины.

Так, в ведомстве сообщили о запланированных на 2020 год военных учениях НАТО на территории Украины. Среди них: JMTG-U, Rapid Trident - 2020 и Coherent Resilience.

Также сообщается, что "украинские Вооруженные Силы готовятся к участию в многонациональных учениях НАТО", а именно: 1) Noble Blister - 2020 (Германия); 2) Ramstein Alloy - 2020 - 3 (Германия); 3) Ramstein Apex - 2020 (Германия); 4) Dynamic Master 2020 (Великобритания); 5) Loyal Leda2020 (Турция); 6) Steadfast Jupiter - Jackal 2020 (Германия и Италия); 7) Cyber Coalition - 2020 (онлайн).

Как сообщалось, Украина на прошлой неделе получила статус участника партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО.

В МИДе отметили, что решение Альянса является признанием значительного вклада Украины в международную безопасность, в том числе путем участия в миссиях под руководством НАТО, силах реагирования НАТО и соответствующих учениях и тренировках. Украина рассматривает программу как дополнительный инструмент для углубления военного практического взаимодействия с Альянсом. Статуc партнерства в EOP дает старт процессу, который сделает сотрудничество Украины с НАТО еще более эффективным.

