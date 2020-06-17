Штаб ООС: боевики девять раз нарушали "тишину", есть раненый

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07:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций с начала суток.

16 июня вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностям 122 мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один наш защитник получил боевое травмирование. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новозвановки враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя артиллерийские системы 122-го калибра. Свою артиллерию оккупанты разместили на западной окраине Алмазного, неподалеку домов гражданских жителей.

Возле Крымского российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня применив минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты. У Новоалександровки противник задействовал 82 мм минометы, а рядом с Орехово - автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по защитнику Авдеевки вооруженные формирования РФ два раза вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинских защитников Марьинки враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

Вблизи Пищевик захватчик применил минометы 82-го калибра, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один наш защитник получил боевое травмирование.

По данным разведки, 16 июня украинские воины уничтожили одного российского оккупанта.

 

С начала текущих суток, 17 июня, российские вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов оборонительные укрепления на подступах к Ореховому. По защитниках Луганского наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.

Как сообщалось, боевики седьмые сутки блокируют пересечение линии разграничения гражданскими через КПВВ на Донбассе.

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Украина, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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