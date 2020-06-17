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Посол: Чехия примет на лечение украинских военных

Посол: Чехия примет на лечение украинских военных
07:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com
Чехия в ближайшем будущем будет принимать на лечение раненых на фронте на востоке украинских бойцов.

"Мы обсудили возможность подписания в ближайшее время технического соглашения, которое даст возможность обеспечить лечение наших раненых военных в чешских медицинских учреждениях", - сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебыйнис.

Эту тему обсудили во время его недавней встречи с заместителем министра обороны Чехии.

Перебийнис отметил, что проект полностью будет финансировать чешская сторона за счет средств, выделенных правительством. Чешское Минобороны готово отправить в Украину самолет с военными медиками, которые отберут тех раненых, которым смогут обеспечить наиболее эффективное лечение, и будут доставлять их в госпитали.

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Точное количество раненых еще не определено, оно зависит от бюджета, который будет выделен.

"Мы рассчитываем, что речь пойдет минимум о 10 раненых", - добавил дипломат.

Он также проинформировал, что помимо подписания соответствующего соглашения нужно дождаться полноценного открытия границ. Практическая реализация этого нового проекта, по словам посла, состоится ориентировочно осенью.

Напомним: до этого времени Чехия не принимала украинских раненых бойцов на лечение.

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Украина, Чехия, ВСУ.

Автор:

Телеграф
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