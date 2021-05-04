Лицом к лицу: накануне визита Блинкена в Киев Байден заговорил о Путине

Президент США Джо Байден, накануне визита главы Госдепа Энтони Блинкена в Киев, заявил, что надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в июне этого года.

На вопрос журналистов, планирует ли он встречу с Путиным в июне, когда будет в Европе на саммитах G7 и НАТО, Байден ответил, что в этом заключается его "надежда и ожидание". Также он добавил, что работа над встречей идет.

Накануне Блинкен выразил мнение, что встреча Байдена и Путина "лицом к лицу" пошла бы на пользу и России и США.

Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

"Думаю, полезно, чтобы два президента смогли говорить напрямую, лицом к лицу. Дипломатия заключается именно в прямом общении. Меня как дипломата всегда поражало, что люди порой думают, что это дипломатия вызывает вопросы или показывает слабость. Но общение с кем-либо ведь не исключает слово "нет" из вашего словаря. Президент Байден твердо считает, что важно говорить ясно и прямо, и один из лучших способов сделать это - встретиться лицом к лицу", - сказал он.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что встреча российского и американского президентов может состояться в Вене.