Встреча Путина и Байдена: появилась страна, готовая принять президентов РФ и США

Канцлер Австрии Себастьян Курц во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил Вену в качестве переговорной площадки во время встречи Путина с президентом США Джо Байденом.

Об этом предложении стало известно из сообщения пресс-службы Кремля.

"Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении, где указывается, что подобное будет возможно в случае если о встрече "будет достигнута соответствующая договоренность".

Отметим, что канцлер Австрии не впервые озвучивает это предложение. Ранее Курц предлагал провести встречу в Вене в интервью издателю немецкого портала The Pioneer Габору Штейнгарту. Он тогда назвал "большой честью" проведение такого саммита в австрийской столице.

Отметим, что последний конект Путина и Байдена был для первого неудачным. Телефонный разговор президента США Джо Байдена президенту России Владимиру Путину состоялся 13 апреля. Уже 15 апреля Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против России. В нем также шла речь о высылке 10 российских дипломатов из США. После этого в России заговорили о готовящемся "решительном отпоре" и с "ответкой" не стали медлить, и 16 апреля объявили о высылке из страны 10 американских дипломатов.

Как сообщал "Телеграф", ранее Путин предлагал Байдену встретиться в прямом эфире после того, как тот назвал его "убийцей". Байден отказал, сославшись на занятость.