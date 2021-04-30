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Кремль тянет время: когда состоится первая встреча Путина с Байденом и что от нее ожидать

Кремль тянет время: когда состоится первая встреча Путина с Байденом и что от нее ожидать
Обновлено 11:25 Сегодня Телеграф

Президент США Джо Байден первые свои зарубежные визиты совершит в Европу. По данным Белого дома, в июне он примет участие в саммите Большой Семерки (G7) в Великобритании. Он пройдет с 11 по 13 июня в Корнуолле. После этого 46-й президент США отправится в Брюссель, где 14 июня состоится саммит НАТО. Не исключено, что позже Джо Байден может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, но точная дата и место проведения американо-российских переговоров пока не определены.

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics, помощник депутата Палаты Обществ в Канаде Кевина Ламуру (2019 г.) Максим Джигун проанализировал для «Телеграфа» грядущий визит Байдена в Европу и вероятность его встречи с Путиным.

По мнению Максима Джигуна, выбор поводов для первого визита показывает, что вопросы безопасности и экономического развития для Байдена находятся на первом месте в его внутренней и внешней политике.

«В отличие от того же Трампа, который значительно ослабил взаимоотношения США с НАТО и Евросоюзом. Задача же Байдена - вернуть Штатам роль лидера в этих институциях. Хоть США не являются частью ЕС, но торговые, экономические, безопасностные вопросы у них тесно связаны, - поясняет Максим Джигун. - Байден будет стараться вернуть США мировое лидерство. "Забронировать" его, скажем так».
В этом смысле, отмечает эксперт, поездка в Британию, в Бельгию на саммиты выглядят G7 и НАТО выглядит логично.

Максим Джигун

«На внутренней арене борьба с коронавирусной пандемией идет успешно. Уже под 200 млн американцев вакцинированы. Байден с этим вопросом явно справился. Теперь можно переключиться и на внешнюю арену», - говорит Максим Джигун.

Комментируя вероятность встречи президентов США и РФ, возможно, после саммитов G7 и НАТО, эксперт обратил внимание, что россияне до сих пор не дали четкого ответа

«Вряд ли мы услышим от Кремля что-то внятное вплоть до месяца проведения встречи, если Москва и Вашингтон о ней договорятся. Это один из элементов политической игры России. Мол, нужно подумать, готов ли Путин встречаться с Байденом. Метод затягивания времени и обращения на себя внимания. Попытка показать, что они решают - быть такой встрече или нет, - поясняет Максим Джигун. – Сама же встреча вполне возможна. Вряд ли в Британии. Скорее в Бельгии или другой стране, относительно нейтральной. Такое предложение, кстати, высказывал Байден».

Какие-то глобальные решения во время первого тет-а-тета Путина и Байдена вряд ли будут приняты, считает Максим Джигун.

«Российское руководство не из тех, кто готов сходу входить в какие-то новые договоренности и отношения. Путину нужно, скажем так, присмотреться к Байдену. Понять, какие выгоды он может получить от того или иного решения. А Байден, если и будет продвигать какие-то решения во время встречи с Путиным, то это вопросы разоружения, возможно, экологические моменты (в ракурсе недавно проведенного климатического саммита). Если встреча и случится, это будет такой себе - первый подход спортсмена к снаряду, прощупывание, которое вряд ли закончится каким-то серьезными решениями», - резюмирует политолог.

О важности и опасности встречи президентов США и РФ для Украины «Телеграфу» рассказал эксперт ОО «Бюро анализа политики» Виктор Бобыренко.

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк оценил для «Телеграфа» выбор первых зарубежных визитов президента США Джо Байдена.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден.
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