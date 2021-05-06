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Четверг, 06.05.2021
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Это была первая и уже последняя ротация: названо имя бойца, погибшего на Донбассе 6 мая

Это была первая и уже последняя ротация: названо имя бойца, погибшего на Донбассе 6 мая
Обновлено 21:42 Сегодня Телеграф

В четверг, 6 мая, в День пехоты, во время обстрела украинских позиций у Новотроицкого убили военнослужащего 93-й бригады Холодный Яр Дмитрия Товчигречко - механика-водителя механизированного батальона.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

Военному было 37 лет. Он жил в Кривом Роге, Его призвали на службу совсем недавно - в январе 2021 года. Для Дмитрия это была первая ротация. У военного остались двое детей, о которых он постоянно рассказывал сослуживцам, хотя сам был не особо разговорчивым.

Отметим, что 4 мая во Львове от последствий коронавируса умер главный сержант штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины "Айдар" Тимур Манджосов (позывной "Балу"). Он воевал на фронте с 2014 года. У него остались сын и дочь.

Как сообщал "Телеграф", за апрель на Донбассе погибли 18 украинских военнослужащих.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 251

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Донбасс, Погибшие, ВСУ, Обстрелы, Война на Донбассе, День пехоты.
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