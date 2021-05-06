Боевики убили бойца ВСУ возле Новотроицкого

Сегодня, 6 мая, во время очередного прицельного обстрела украинских позиций у Новотроицкого Донецкой области боевики убили нашего бойца.

Об этом сообщил штаб Операции Объединенных Сил в "Фейсбуке".

Военные говорят, что пророссийские военные открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, в результате чего двое наших военных получили ранения. К сожалению, один из них не выжил, второй же находится в тяжелом состоянии в больнице.

Сообщается, что наши военные после российской атаки открыли огонь в ответ.

Ранее сообщалось, что за последние сутки боевики значительно увеличили количество и силу обстрелов на Донбассе. Огонь открывали 15 раз. За сутки 5 мая два украинских бойца получили ранения.

Напомним, в итальянской Сицилии задержали жителя города Мессини, который обстреливал украинских бойцов вместе с террористами "ЛНР" и "ДНР".