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У Зеленского ответили насчет участия Украины в саммите НАТО

У Зеленского ответили насчет участия Украины в саммите НАТО
Обновлено 14:24 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Офисе президента отреагировали на информацию о том, что Украину не пригласили на саммит НАТО, который должен состояться в июне. Предполагается, что на нем будет рассматриваться решение о предоставлении нашей стране плана действий по членству в Альянсе.

Об этом замглавы ОПУ Игорь Жовква рассказал в комментарии "Укринформу". 

По его словам, в НАТО решили провести встречу на уровне глав и правительств стран-членов, а потому ни Украина, ни другие страны-союзники не были приглашены. 

Впрочем, он не исключает, что решение о проведении саммита "в узком круге" может быть пересмотрено. 

Также он сообщил, что вне зависимости от формата проведения саммита, тема Украины будет затронута.

"Главным для нас является смысловое содержание саммита 14 июня", - отметил Жовква. 

Все решения по украинскому вопросу будут отображены в итоговом документе, работа над которым все еще продолжается. 

Как сообщалось ранее, информация о том, что Украина не приглашена на саммит стран НАТО появилась после визита в Киев главы Госдепа США Энтони Блинкена, больше об итогах его встречи с Зеленским можно прочитать в материале "Телеграф": Итоги визита Блинкена в Украину: Зеленский и Путин получили важные сигналы от Байдена.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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НАТО, ОПУ, Игорь Жовква.
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