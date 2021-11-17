Украинская разведка внедрила "крота" в ГРУ России: детали спецоперации

Операция по захвату "вагнеровцев" разрабатывалась и реализовывалась несколько лет

Известная своими журналистскими расследования группа Bellingcat и издание "The Insider" опубликовали историю спецоперации Украины по перехвату самолета с боевиками ЧВК Вагнера.

Согласно расследованию, украинским разведчикам, работавшим под видом охранной компании при "Роснефти", удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям в Украине.

По задумке, спецоперация должна была завершиться принудительным приземлением самолета с несколькими десятками боевиков на территории Украины, "однако в последний момент, когда "вагнеровцы" уже направлялись в минский аэропорт, операция была "перенесена" после встречи разведчиков с политическим руководством, что кончилось арестом наемников силами белорусского КГБ".

Вечером в среду, 17 ноября, журналисты опубликовали расследование, в котором рассказывают о вербовке боевиков ЧВК Вагнера, а также их добровольном признаниях и прямых доказательствах участия в военных преступлениях, а также о деталях спецоперации и почему она біла сорвана.

Так, в рамках спецоперации украинские разведчики разработали план по созданию "липовой" российской ЧВК (на основе реальной, но прекратившей деятельность ЧВК "МАР", которая была создана в Санкт-Петербурге в 2012 году), в которую для определенной "работы" и набирали наемников-россиян, участвовавших в боевых действиях на Донбассе.

Однако не только украинские разведчики внесли свой вклад в разработку и реализацию спецоперации. Так, журналисты отмечают, что "важным участником проекта был бывший офицер среднего звена ГРУ, арестованный и завербованный украинской разведкой в "ДНР" несколькими годами ранее".

Этот человек вернулся в Россию и вышел на пенсию, но через некоторое время "по просьбе украинских разведчиков снова стал искать работу в Минобороны и успешно нашел".

"Он стал важным членом команды, который мог предоставлять информацию, предупреждал о рисках и потенциально был полезен для подтверждения легитимности операции по вербовке, если в этом возникнет необходимость", — говорится в расследовании.

Имя "крота" из ГРУ, как и его позывной или любой другой идентификатор в расследовании не называется.

Роль же "главного рекрутера" подставной ЧВК и "куратора проекта от спецслужб" сыграл спецназовец с реальным боевым опытом, хорошо разбирающийся в деталях войны на Донбассе и в жаргоне, используемом российскими наемниками.

Этот оперативник представлялся как "Сергей Петрович" и лично общался с потенциальными "сотрудниками".

Однако первая попытка вербовки не увенчалась особым успехом.

"Так, чтобы раскрутить сайт по набору в ЧВК, на российских сайтах, где уже ранее вербовали боевиков, был размещен ряд расплывчато сформулированных объявлений о вакансиях. Объявления были даже на Avito.ru. Размещались вакансии в компании, которая предлагает "услуги в сфере охраны государственных и частных компаний по всему миру" с зарплатой 225 тысяч рублей (около 81 тыс. грн — ред.)", — говорится в расследовании.

Однако, как признают сами участвовавшие в операции бывшие сотрудники ГУР Минобороны Украины, им пришло слишком много заявок от неподходящих кандидатов (которые не воевали на Донбассе, а значит и не интересны украинской разведке), и, как следствие, многие запросы были проигнорированы.

Как результат, после обработки огромного числа нерелевантных заявлений оперативной группе пришлось изменить стратегию, после чего "дело пошло".

Как сообщалось, 33 наемника были задержаны в Беларуси в санатории близ Минска 29 июля 2020 года. Белорусские спецслужбы задержали их накануне выборов в стране.

Спустя чуть более двух недель Украина просила выдать 28 задержанных, но уже 14 августа появилась информация об их передаче РФ — большинство были гражданами России. Тогда и стало известно, что Украина хотела задержать "вагнеровцев". Согласно плану их должны были "взять" при перелете в Стамбул. Спустя некоторое время появилась информация о возможном "сливе" данных от президента Владимира Зеленского, но СБУ не расследовала это заявление.

"Вагнеровцев" белорусским спецслужбам удалось взять из-за переноса вылета из Минска в Стамбул. В санкции на это подозревали высшее руководство Украины. Ранее в Bellingcat заявляли, что это было "политическое решение на уровне президентской институции".

Часть из задержанных могла бы стать свидетелями по делу о сбитом на Донбассе Боинге МН17, как ранее писал "Телеграф", решение могут вынести уже в 2022 году.