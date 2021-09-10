Дело рейса МН17: названа запланированная дата вынесения приговора

Для возможного судебного решения запланированы три месяца в 2022 году.

Суд в Нидерландах по делу о крушении рейса МН17 Малайзийских авиалиний в 2014 году может закончиться в 2022.

Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, включившись из Страсбурга в программу Савика Шустера.

Венедиктова рассказала, что вердикта суда можно ждать в сентябре или ноябре-декабре следующего года. В своих словах она опиралась на график суда. Завершающее слово прокуратуры запланировано на ноябрь 2021 года.

Она также отметила качество работы прокуратуры Нидерландов.

Напомним — в 2021 году семилетняя годовщина крушения Боинга над Донбассом. Рейс направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур, когда боевики из российского "Бука" сбили его над территорией Украины. В результате трагически погибли 298 человек, среди которых — дети. В деле о сбитом Боинге подозревается четверо человек трое граждан РФ и один украинец, которые участвовали в бандформировании "ДНР".

Ранее "Телеграф" писал, что данные о ЗРК "Бук" были сфабрикованы Россией, чтобы подставить украинских военных. Также Нидерланды заявили, что к Украине у них претензий нет.