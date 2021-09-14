Задержка с вылетом и позволила белорусам легко взять "вагнеровцев"

Операция в Беларуси в прошлом году провалилась не из-за ошибки спецслужб Украины.

В провале спецоперации в Беларуси по задержанию членов группировки ЧВК "Вагнера" виновата действующая украинская власть. Это подтверждается несколькими факторами аналитики, в частности взаимопротиворечащими заявлениями о заинтересованности Турции в этой операции. Также есть вопросы к причине задержки авиарейса.

Об этом написал на странице в Facebook экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош.

"Вагнергейт".

Предлагаю вашему вниманию анализ ситуации, сбросил мне Брат по оружию, эксперт, имеющий большой опыт по проведению спецопераций ...

"Как "гражданский", патриотически настроенный гражданин своего государства анализирую медиа и ВСК инфу по "вагнергейту":

1. В современных политических украинских условиях и военно-спецслужбовской вертикали совершенно невозможно дать приказ на отмену такого уровня важности спецоперации на "оперативно-тактическом" уровне. Такое решение могло и должно было приниматься на уровне политического руководства государства, это безальтернативно!

2. Организованная в тесном взаимодействии с партнерскими спецслужбами операция по выманиванию на территорию Украины боевиков ЧВК "Вагнер" была провалена по вине нынешней политической власти, которая сначала безосновательно (под мифическим возможным обменом пленных, которого кстати и не было осуществлено до сих пор !! !) перенесла дату вылета "вагнеровцев" из Минска в Стамбул, а затем слила информацию о ней высшему политическому руководству Беларуси (стратегического партнера страны агрессора !!!) где "вагнеровцы" были задержаны. В то же время высшая политическая власть в Украине целый год на всех информационных и медийных площадках яро, так сказать "с пеной у рта" этой версии возражала и заявляла, что идея о проведении спецоперации по "вагнеровцам" принадлежит другим странам, а наше государство в эту ситуацию "пытались активно вовлечь". Возникает вопрос Кто?! Наши стратегические партнеры, которые на протяжении почти уже 8 лет оказывают нам помощь в противостоянии стране агрессору или враги ?!

3. "... Турцию могли заинтересовать "вагенровцы" тем, что предположительно, воевали в Сирии ..." чешет нардеп Безуглая. Арестованных в Стамбуле, Украина рассчитывала получить "в рамках международного правового взаимодействия".

При этом никакой кооперации, из слов Безуглой, с турецкими спецслужбами накануне не было, заявила нардеп. — два взаимоисключающих фактора!

В международном или турецком розыске указанные боевики ЧВК «Вагнер» ни находились. И если кто-то из них воевал в Сирии, то их бы, после задержания, 100% вернули бы в РФ. И без имеющихся доказательств других бы даже не задерживали. И никаких оснований для последующей выдачи Украины бы не было. В первую очередь, это политическая причина, отношениями с Путиным, президент Турции Эрдоган, ради украинских интересов рисковать никогда бы не стал! Потому что он именно президент Турции и обязан отстаивать именно интересы своего государства!

4. "... на этапе вербовки "вагнеровцев" к делу подключились российские спецслужбы. И, мол, знали все с самого начала ....". В этом случае с РФ "вагнеровцев" просто бы не выпустили — иначе непонятно, какую пользу хотели получить спецслужбы РФ? Дискредитировать Украину, назвать наше государство государством-террористом (русская пословица "Вор всегда кричит держите вора"), которая штурмует гражданские самолеты? А если наши спецслужбы разработали и проработали операцию без штурма ?! А по ранее обнародованной информации украинских журналистов, именно так и было запланировано.

И здесь огромный риск захвата "вагнеровцев" Украиной. И как следствие — очень большие проблемы международного масштаба для самой РФ. Ну, и ОЧЕНЬ нечеткая реакция Рашки в первые дни после ареста "вагнеровцев" в Минске, то есть это факт того, что для спецслужб РФ это было полной неожиданностью!

5. И «вишенка на торте»: если спецслужбы Рашки и Беларуси все знали — на что вообще рассчитывали ГУР, СБУ, покупая "вагнеровцам" новые билеты на самолет? Что их выпустят из страны? И еще при этом "... Украина была в курсе о наличии "агента КГБ" в группе русских ..." из-за чего и перенесли первый рейс. Такая аргументация и логика (если такая вообще у зеленых "политиков" есть?) Не выдерживает никакой критики. Полный бред!

Если даже и так, то почему Украина решила вывозить "вагнеровцев" не в Стамбул, а в Киев ?! Но при этом еще и отложили авиарейс.

Напротив, если было подозрение относительно возможного срыва операции, то нужно было как можно быстрее сажать "вагнеровцев" на первый рейсовый самолет и отправлять в Стамбул. А вот как раз задержка с отлетом и позволила белорусам легко взять "вагнеровцев". И главный вопрос за что взять ?! А ни за что, поэтому и беспрепятственно передали в Рашку.

6. И главное: целью этого шизофренического токшоу ВСК является дешевая попытка обвинить определенных руководителей украинских спецслужб в "авантюризме" и непрофессионализме.

И кто? «Высокопрофессиональные» зеленые?

И при этом представители правящей партии еще и превозносят роль российских спецслужб.

PS

Вдумайтесь: успешный результат операции вывел бы Украину на совершенно иной качественный уровень в мире как страны надежного партнера и государства у которого "фаберже" для проведения таких операций и главное наличие на то политической воли, велик шанс загнать Рашку в очередной крутое пике негатива на мировой арене: сбивания МН-17, сбивания наших самолетов, российские боевики в Сирии, выполнения политических убийств в странах Европы и все такое ...

Игра стоила свеч !!!»