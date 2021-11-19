Кероване судилище: в Офісі президента різко висловилися про запрошення на ефір з "Вагнергейту"

Однією з причин запрошення на ефір є ймовірна причетність Офісу президента до зриву плану щодо затримання бойовиків.

Провал операції із затримання вагнерівців у Білорусі у 2020 році, нові факти якої стали відомі з нещодавно опублікованого розслідування Bellingcat, викликав суспільний резонанс. Щоб висвітлити тему з різних точок зору, голову ОП Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського запросили взяти участь у програмі Савіка Шустера. У ОП відреагували на запрошення дуже різко.

Відповідь опублікована в офіційному Телеграм-каналі.

Коментар дав радник голови ОП Михайло Подоляк. Свою відповідь радник почав із категоричної відмови, зазначивши, що влада не гратиме за олігархічними правилами.

Він також запитав, чи не хочуть влаштувати в ефірі зрежисоване судилище і сказав, що мета запрошення на ефір представників влади — зчинити галас. Він не повірив у щирість запрошення з метою дотримання балансу думок.

Подоляк зазначив, що офіційні представники держави не "бігатимуть ефірами" і назвав запрошення викликом на килим до олігарха. Також він висловив сумніви щодо об’єктивності програми та телебачення під контролем олігархів загалом.

"Телеграф" повідомляв, що на ефірі розкрилися нові факти і прозвучала інформація, що вказівку перенести операцію Зеленський дав через Єрмака.