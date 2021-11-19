Управляемое судилище: в Офисе президента резко высказались о приглашении на эфир по "Вагнергейту".

Одна из причин приглашения на эфир — вероятная причастность Офиса президента к срыву плана по задержанию боевиков.

Провал операции по задержанию вагнеровцев в Беларуси в 2020 году, новые факты которой стали известны из недавно опубликованного расследования Bellingcat, вызвал общественный резонанс. Чтобы осветить тему с разных точек зрения главу ОП Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского пригласили принять участие в программе Савика Шустера. В ОП отреагировали на приглашение весьма резко.

Ответ опубликован в официальном Телеграм-канале.

Комментарий дал советник главы ОП Михаил Подоляк. Свой ответ советник начал с категорического отказа, отметив, что власть не будет играть по олигархическим правилам.

Он также спросил, не хотят ли устроит в эфире срежиссированное судилище и сказал, что цель приглашения на эфир представителей власти — поднять шумиху. Он не поверил в искренность приглашения с целью соблюсти баланс мнений.

Подоляк отметил, что официальные представители государства не будут "бегать по эфирам" и назвал приглашение вызовом на ковер к олигарху. Также он выразил сомнения в объективности программы и телевидения под контролем олигархов в целом.

"Телеграф" сообщал, что на эфире вскрылись новые факты и прозвучала информация, что указание перенести операцию Зеленский дал через Ермака.