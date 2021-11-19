Укр

Управляемое судилище: в Офисе президента резко высказались о приглашении на эфир по "Вагнергейту".

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
115
Михаил Подоляк сказал "нет" участию власти в эфире Новость обновлена 19 ноября 2021, 22:35
Михаил Подоляк сказал "нет" участию власти в эфире

Одна из причин приглашения на эфир — вероятная причастность Офиса президента к срыву плана по задержанию боевиков.

Провал операции по задержанию вагнеровцев в Беларуси в 2020 году, новые факты которой стали известны из недавно опубликованного расследования Bellingcat, вызвал общественный резонанс. Чтобы осветить тему с разных точек зрения главу ОП Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского пригласили принять участие в программе Савика Шустера. В ОП отреагировали на приглашение весьма резко. 

Ответ опубликован в официальном Телеграм-канале. 

Комментарий дал советник главы ОП Михаил Подоляк. Свой ответ советник начал с категорического отказа, отметив, что власть не будет играть по олигархическим правилам. 

Он также спросил, не хотят ли устроит в эфире срежиссированное судилище и сказал, что цель приглашения на эфир представителей власти — поднять шумиху. Он не поверил в искренность приглашения с целью соблюсти баланс мнений.

Подоляк отметил, что официальные представители государства не будут "бегать по эфирам" и назвал приглашение вызовом на ковер к олигарху. Также он выразил сомнения в объективности программы и телевидения под контролем олигархов в целом. 

"Телеграф" сообщал, что на эфире вскрылись новые факты и прозвучала информация, что указание перенести операцию Зеленский дал через Ермака

Теги:
#Савик Шустер #Владимир Зеленский #Андрей Ермак #Михаил Подоляк #вагнергейт
Владимир Зеленский и Андрей Ермак
Политика
Экс-глава ГУР Бурба рассказал, кто на самом деле отдал приказ на перенос операции по захвату "вагнеровцев"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Андрей Ермак
Экс-глава ГУР Бурба рассказал, кто на самом деле отдал приказ на перенос операции по захвату "вагнеровцев"
Дата публикации
Категория
Сначала загорелась машина, а за ней и Анастасия
Пыталась спасти мужа, но не уберегла себя: подробности резонансного пожара под Запорожьем
Дата публикации
Категория
Николай Харьковский
Коля Харьковский признал вину в смертельной аварии на Гагарина в Харькове: подробности
Дата публикации
Категория
Сборная Украины
Украина поднялась на одну позицию в рейтинге лучших сборных мира по футболу
Дата публикации
Категория
В декабре у украинцев вырастет пенсия
Украинцев ожидает рост пенсий: кого и когда коснется повышение выплат