Відкласти захоплення "вагнерівців" попросив особисто Єрмак — розслідування Bellingcat

Колишній глава ГУР МО розповів про роль Єрмака в операції з "вагнерівцями".

В Офісі президента запропонували відкласти операцію із затриманням бойовиків ПВК "Вагнера", оскільки якраз напередодні президент Володимир Зеленський зміг досягти угоди про режим перемир’я на Донбасі, яка мала набути чинності 27 липня 2020 року.

Про це журналістам Bellingcat розповів тодішній керівник ГУР МО Василь Бурба.

За його словами, він та керівник антитерористичного центру при СБУ Русланом Баранецьким прибули до ОП з доповіддю про готовність розпочати спецоперацію із затримання бойовиків. Однак, каже Бурба, на той момент Зеленський був зайнятий і потрапити до нього не вдалося.

Натомість вони зустрілися з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, який і запропонував відкласти операцію на тиждень.

Напередодні Зеленський під час зустрічі з президентом Швейцарії Симонеттою Соммаругою заявив про досягнення перемир’я на фронті, а тому в Офісі президента побоювалися, що якщо операція пройде 25 липня, як і було заплановано, припинення вогню закінчиться ще до того, як почнеться.

Сам Бурба ж відповів, що таке перенесення може викликати недовіру у "вагнерівців", які вже прямували до Мінська, або викличе підозру спецслужб Росії та Білорусі.

Він розповів, що представники ГУР спробували знайти компроміс з ОП та скоротити цю відстрочку до п’яти днів. Таким чином, перемир’я хоча б змогло набути чинності.

Команді ГУР МО вдалося перебронювати квитки першої групи найманців із 33 осіб на 30 липня, а друга з 13 осіб мала вилетіти 1 серпня. На той час "вагнерівці" вже виїхали з Москви.

Бурба після цього доповів у ОП, що операція все одно відбудеться, хоч і із затримкою.

Команда Bellingcat не змогла підтвердити інформацію про ці розмови, оскільки в Офісі президента коментувати їх не стали.

Як відомо, 29 липня 2020 року вказані бойовики були затримані у Мінську співробітниками КДБ Білорусі.

Україна надсилала після цього запит на екстрадицію, але в результаті їх все одно видали Росії.

24 червня 2021 року Зеленський зізнався, що перед початком операції зателефонував Олександру Лукашенку та попередив про її підготовку.

Водночас у ТСК Верховної ради нещодавно озвучили проміжні підсумки розслідування операції щодо "вагнерівців" і заявили, що з українського боку витоку інформації не було.