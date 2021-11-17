Отложить захват "вагнеровцев" попросил лично Ермак - расследование Bellingcat

Бывший глава ГУР МО рассказал о роли Ермака в операции по "вагнеровцам".

В Офисе президента предложили отложить операцию с задержанием боевиков ЧВК "Вагнера" поскольку как раз накануне президент Владимир Зеленский смог достичь соглашения о режиме перемирия на Донбассе, которое должно было вступить в силу 27 июля 2020 года.

Об этом журналистам Bellingcat рассказал тогдашний руководитель ГУР МО Василий Бурба.

По его словам, он и руководитель антитеррористического центра при СБУ Русланом Баранецким прибыли в ОП с докладом о готовности начать спецоперацию по задержанию боевиков. Однако, говорит Бурба, в тот момент Зеленский был занят и попасть к нему не удалось.

Вместо этого они встретились с главой Офиса президента Андреем Ермаком, который и предложил отложить операцию на неделю.

Накануне Зеленский во время встречи с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой заявил о достижении перемирия на фронте, а поэтому в Офисе президента опасались, что если операция пройдет 25 июля, как и было запланировано, то прекращение огня закончится еще до того, как начнется.

Сам Бурба же ответил, что такой перенос может вызвать недоверие у "вагнеровцев", которые уже направлялись в Минск, либо вызовет подозрение у спецслужб России и Беларуси.

Он рассказал, что представители ГУР попытались найти компромисс с ОП и сократить эту отсрочку до пяти дней. Таким образом перемирие хотя бы смогло вступить в силу.

Команде ГУР МО удалось перебронировать билеты первой группы наемников из 33 человек на 30 июля, а вторая из 13 человек должна была вылететь 1 августа. К тому времени "вагнеровцы" уже выехали из Москвы.

Бурба после этого доложил в ОП, что операция все равно состоится, хоть и с задержкой.

Команда Bellingcat не смогла подтвердить информацию об этих разговорах, поскольку в Офисе президента комментировать их не стали.

Как известно, 29 июля 2020 года указанные боевики были задержаны в Минске сотрудниками КГБ Беларуси.

Украина направляла после этого запрос на экстрадицию, но в итоге их все равно выдали России.

24 июня 2021 года Зеленский признался, что перед началом операции позвонил Александру Лукашенко и предупредил о ее подготовке.

Вместе с тем в ВСК Верховной рады недавно озвучили промежуточные итоги расследования операции по "вагнеровцам" и заявили, что с украинской стороны утечки информации не было.