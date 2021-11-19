Экс-глава ГУР Бурба рассказал, кто на самом деле отдал приказ на перенос операции по захвату "вагнеровцев"

Зеленский дал через Ермака команду украинским спецслужбам перенести операцию по захвату "вагнеровцев"

Бывший директор Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василий Бурба заявил, что указание перенести спецоперацию украинских спецслужб по захвату 33 боевиков ЧВК Вагнера, после чего она провалилась, дал президент Украины Владимир Зеленский через главу своего Офиса Андрея Ермака.

Об этом Бурба заявил вечером в пятницу, 19 ноября, в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина".

"Очень все просто: напомню, в связи с тем, что он (Ермак — ред.) был допущен и делегирован президентом, я получил указание касательно переноса финального этапа (спецоперации — ред.). Я не просто получил указание, я получил ответ, что это указание президента. То есть лицо, которое было делегировано, сообщило, что это — команда президента", — сказал бывший руководитель ГУР.

Он отметил, что письменного указания о переносе не было.

На уточняющий вопрос-реплику о том, что руководство спецслужб не обязано выполнять указания главы Офиса президента, Бурба ответил следующее: "Мы не можем без команды президента к нему зайти. Напоминаю: 4-й этаж (офиса президента — ред.), есть помощники, охрана. Человек приходит и говорит — он делегирован (президентом — ред.) не просто послушать (доклад — ред.), а я от него получил указание о переносе. То есть у нас не было письменного приказа. у нас было лицо, делегированное президентом, которое было в материале, слышало (предыдущие — ред.) доклады, мы от него получили указание, указание президента Украины".

Бывший руководитель ГУР также подчеркнул, что все ответы, которые касаются информации под грифом "секретно", он предоставил временной следственной комиссии верховной Рады.

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Бурба также добавил: "Моя субъективная точка зрения – операцию нельзя было переносить. Как раз перенос – это один из вариантов, почему у нас случился провал".

Как сообщалось, накануне выхода расследования Bellingcat свои материалы опубликовала временная следственная комиссия Верховной Рады. В промежуточных выводах комиссия заявила, что не обнаружила, чьи действия привели к отсрочке задержания "вагнеровцев" украинскими спецслужбами.

Также примечательно, что на данную передачу были приглашены представители власти, в частности, президент Украины Зеленский и глава его Офиса Ермак. Однако незадолго до начала ток-шоу Офис президента опубликовал комментарий советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка по поводу приглашения, в котором он в категорической форме заявил, что представители власти не будут посещать "судилище", назвав телеканал и передачу "олигархическим пропагандистом".