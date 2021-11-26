Екватор Зеленського: на тлі скандалів президент таки наважився вийти до журналістів (головне)

У Зеленського обіцяють, що на прес-марафоні йому будуть ставити незручні питання

Опівдні п’ятниці, 26 листопада, розпочнеться прес-марафон за участю президента України Володимира Зеленського, присвячений екватору його каденції. В Офісі президента заявили, що захід триватиме 3 години і на нього запрошено лише 30 представників ЗМІ. Очікується, що прес-марафон пройде у Києві у піцерії на Подолі.

"Телеграф" вестиме онлайн-трансляцію відео-марафону.

Вікно з відеотрансляцією з’явиться за 15 хвилин до початку прес-марафону!

Вибрані Офісом президента ЗМІ, але жодної "теплої ванни"?

Жодної акредитації не було і Офіс президента сам вибирав ЗМІ для участі у зустрічі з Зеленським, що вже викликало чимало критики з боку журналістської спільноти.

При цьому в анонсі ОПУ написали, що під час прес-марафону "будуть висвітлені різні актуальні та суспільно важливі теми, зокрема, проведення реформ в Україні, ситуація на сході країни та досягнення миру, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу і т.д.".

Примітно, що в Офісі президента вже знають і опублікували теми питань, які поставлять Зеленському журналісти на прес-марафоні (навіщо тоді проводити захід? Записали отримані питання, написали відповіді, президент вийшов і прочитав та/або по пам’яті озвучив відповіді)… Але спишемо це на те, що в Офісі президента вважають, що тримають руку на інформаційному пульсі країни, і спробували передбачити питання, які тільки збираються ставити представники ЗМІ.

Та й прес-секретар президента Сергій Никифоров на своїй сторінці Facebook відкинув "звинувачення, що президент боїться незручних питань".

"Цього разу, на мій погляд, склад учасників теж вийшов збалансованим та непростим для президента. Розумію, що не всі погодяться з нашим вибором, але точно знаю, що на теплу ванну це не схоже", — написав Никифоров, опублікувавши список запрошених ЗМІ.

Список запрошених на прес-марафон ЗМІ

Водночас неможливо не помітити, що всі перелічені ОП " актуальні та суспільно важливі теми" тією чи іншою мірою є або "вічними" або "довгограючими": вони вже обговорювалися і на попередній великій прес-конфенренції Зеленського 20 травня цього року на заводі "Антонова", та й (за винятком теми коронавірусу, який ще не з’явився тоді) на першій великій прес-конференції у жовтні 2019 року.

Безсумнівно, анонсовані ОП теми, а також прогрес (і регрес) у їх реалізації, важливі, проте про цілу низку скандальних тем, що хвилюють українське суспільство останнім часом, в ОПУ промовчали.

До речі про коронавірус

Дуже цікаво буде почути питання, а ще більше — відповіді президента щодо "боротьби з коронавірусом", яка явно не на найвищому (та й не зовсім на задовільному) рівні.

Так, ще 20 травня 2020 року на своїй прес-конференції Зеленський назвав себе і членів своєї команди, включаючи Кабмін Дениса Шмигаля, "майстрами спорту боротьби з коронавірусом". Упустимо момент, що відтоді як би не більша частина уряду змінилася, включаючи лише призначеного на момент виголошення цих слів главу МОЗ України Максима Степанова, якого майже через рік — 18 травня 2021 року, — звільнили за те, що він по суті не впорався з викликами коронавірусу.

З того часу, як Зеленський зробив ту заяву, Україна пережила кілька хвиль COVID-19 і різних видів локдауну (за фактом один з них триває і зараз, охопивши більшу частину країни).

Станом на ранок 25 листопада офіційно в Україні з початку пандемії виявили 3 384 404 випадки зараження, померла від викликаних "короною" ускладнень 83 541 людина, а хворіє — 448 411 українців.

Причому хвиля "корони", що продовжується зараз, стала наймасовішою і самою смертоносною: абсолютний рекорд із добової захворюваності (27 377) був поставлений 4 листопада цього року, а абсолютний рекорд за кількістю летальних випадків на добу (838) — 16 листопада. Ця хвиля коронавірусу супроводжувалася панічними повідомленнями волонтерів, лікарів і представників місцевої влади про нестачу медичного кисню, який життєво необхідний хворим з важкою формою коронавірусу.

При цьому Україна ще нещодавно перебувала у лідерах зі смертності та захворюваності на коронавірус не тільки в Європі, а в світі . І якщо до 25 листопада країна за новими випадками захворювання опустилася у світовому рейтингу на 9-е місце, то за добовою смертністю - все ще на третьому.

Не менш гостро у цьому плані стоїть питання і про вакцинацію від коронавірусу: на 25 листопада було щеплено 13 083 135 осіб, з них повністю імунізовано та отримали дві дози – 10 418 000 осіб. Грубо кажучи, повністю щеплений приблизно кожен четвертий громадянин України. За останніми ж опитуваннями соціологів, 36% респондентів заявили, що не готові щеплюватися в принципі, а на вулиці міст виходять на мітинги та акції протесту антивакцинатори.

Російські війська біля кордонів

Щодо військової загрози, то в ОПУ згадали "ситуацію на сході країни та досягнення миру". Однак жодна з цих тем прямо не стосується тих повідомлень, що звучать з жовтня спочатку в західних ЗМІ, а потім вже і з вуст офіційних осіб у Пентагоні, а нещодавно і підтвердженої вже українською військовою розвідкою — про скупчення військ Російської Федерації на кордонах України.

Більше того, 21 листопада цього року керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив скупчення живої сили і військової техніки РФ біля кордонів і навіть озвучив можливі терміни початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

При цьому останні заяви представників влади (зокрема, ввечері 25 листопада в ефірі ток-шоу "Право на владу" на теленакалі "1+1") мають кардинально протилежну тональність — вони не бачать жодної реальної загрози війни та називають всю інформацію про загрозу вторгнення і скупчення військ роздуванням панічних настроїв.

Так, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данилов спростував заяви Буданова щодо концентрації російських військ на кордоні. "РНБО аналізує ситуацію на кордоні з Росією і не бачить тих погроз, про які заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов", — заявив Данилов.

У свою чергу глава президентської фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що повідомлення про можливий наступ Росії призводять до втрати грошей Україною, оскільки інвестори саме через це відмовляються від проектів.

Тепер же з’явився реальний шанс дізнатися, що думає з цього приводу верховний головнокомандувач Володимир Зеленський, проте зберігається інтрига — чи буде поставлене відповідне питання?

Вагнергейт

Безумовно, однією з ключових явно "гострих" і вкрай "незручних" для Зеленського тем є історія з провалом операції українських розвідників із захоплення десятків бойовиків ПВК Вагнера, яка отримала "N-не дихання" з виходом у світ розслідування журналістів Bellingcat.

І тут одним із ключових моментів, крім того, що операція провалилася (хоча і це вкрай погано) і чому це сталося, також є те, як на історію реагували сам Зеленський та його команда.

З моменту появи інформації про зрив спецоперації влітку минулого року представники влади заперечували її існування в принципі, а всі повідомлення називали брехнею чи запущеною зовні дезінформацією. Далі були заяви про те, що керівництво країни нічого не знало про заплановану спецоперацію. Пізніше були заяви, що розголошення відомостей про операцію є злочином (розголошення секретної інформації).

25 червня 2021 року, вже сам Зеленський, який до цього називав слова про спецоперацію "маячнею", визнав, що знав про операцію і більше того, дзвонив тоді ще легітимному президентові Білорусі Олександру Лукашенку і особисто попередив його про операцію із захоплення "вагнерівців". Тоді ж Зеленський заявив: "Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея цієї операції — це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України. І те, що Україну максимально затягували в це питання, це правда".

В опублікованому ж розслідуванні Bellingcat серед іншої цікавої інформації про те, як українськими спецслужбами зароджувалась і готувалася спецоперація, йдеться, що керівник Офісу президента та Зеленський знали про спецоперацію та схвалили її, проте в останній момент, вже перед завершальним етапом, голова Офісу президента Андрій Єрмак "запропонував" розвідникам відкласти операцію.

Цікаво, що напередодні виходу розслідування свої матеріали опублікувала тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка складається переважно з депутатів президентської "Слуги народу". І вона не виявила, чиї дії спричинили відстрочення затримання "вагнерівців" українськими спецслужбами.

Офісу президента все ж таки довелося відреагувати на резонансне розслідування. Так, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що здебільшого розслідування будується на словах "кількох відставників із розвідки та спецслужб", у ньому не робиться жодних висновків, а лише наводяться оціночні судження. Спікер української делегації у ТКГ та радник голови ОП Олексій Арестович взагалі заявив, що не побачить у розслідуванні жодної "зради". За його словами, з розслідування видно, що Банкова не скасовувала спецоперації. "Тобто її навіть не скасовували, а лише запропонували затримати на чотири дні, якщо вірити Бурбі, а це ще не доведено", — сказав Арестович.

Пізніше вже сам екс-глава ГУР Міноборони України Василь Бурба пояснив, чому потрібно було схвалення президента, а також уточнив, що вказівку перенести спецоперацію, після чого вона провалилася, дав Зеленський через Єрмака.

Розслідування, а також реакція влади вивели ситуцацію за рамки постів у соцмережах та коментарів у ток-шоу. Так, демонстранти, які в ході заходів до Дня гідності та свободи увечері 21 листопада зібралися біля Офісу президента, вимагали відставки голови ОП Андрія Єрмака протягом 10 днів (до 1 грудня) та анонсували нові акції. На думку учасників мітингу, саме дії Єрмака спричинили зрив операції.

Коментару ж самого Зеленського на цю тему після публікації матеріалу Bellingcat досі не було, відповідно, цілком природньо було б очікувати питань як про роль Зеленського та Єрмака у перенесенні спецоперації з урахуванням розслідування, щодо всіх нестиковок, що озвучуються представниками влади України на чолі з ним по цій темі, а також щодо вимог про відставку голови його Офісу.

День народження Єрмаку

Останнім на момент публікації матеріалу скандалом, що "сплинув" і безпосередньо стосується Зеленського з Єрмаком, стало святкування Дня народження останнього. Зокрема, журналісти з’ясували, що свій 50-річний ювілей Єрмак відзначав у Карпатах, у президентській резиденції Синегора 4 дні, але не це стало найрезонанснішим.

З розслідування випливає, що для перельотів з Києва до Івано-Франківська Зеленський та Єрмак використовували рятувальний вертоліт Державної служби з НС.

В Офісі президента заявили, що Зеленський подорожував до державної резиденції ввечері в п’ятницю, 19 листопада, але "не було використання державних або приватних літаків жодних осіб, пов’язаних з будь-якими бізнесменами" та "вертольотами ДСНС гостей або взагалі сторонніх осіб не перевозили, тим більше з розважальною метою".

При цьому в ОП додали: "Користування цією резиденцією (Синегора — ред.) протягом одного-двох днів, як і гелікоптерами, що забезпечують пересування президента, відбувалося відповідно до звичайних протоколів щодо переміщення президента та його співробітників та користування відповідними об’єктами".

Сам Єрмак також прокоментував розслідування щодо відзначення його Дня народження. У своєму пості у Facebook він повторив тези, викладені в офіційній реакції Офісу президента, промовчавши при цьому, де він провів свій день народження 21 листопада. Крім того, він приховав, чи відвідував державну резиденцію спільно із президентом.

Водночас свій внесок в історію вніс і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він заявив, що ті чи інші посадові особи можуть використовувати відомчу авіацію (включаючи рятувальні гелікоптери), і це звичайна практика.

"Я прочитав відповідне журналістське розслідування, а всі інші коментарі були вичерпно надані Офісом президента. Але згідно з протоколами, це (відомча авіація – ред.) (може – ред.) використовуватись відповідними посадовими особами", — сказав міністр.

Чи буде поставлене Зеленському питання щодо цього інциденту, як і те, наскільки, як мінімум, етичним він вважає використання рятувальної авіації як таксі для доставки на святкування Дня народження свого товариша, та ще й у президентській резиденції? Як кажуть в Одесі, "подивитися".