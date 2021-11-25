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"Сумнівів в упередженості не залишиться": прессекретар Зеленського здивував заявою щодо пресмарафону

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Автор
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Сергій Никифоров Новина оновлена 25 листопада 2021, 18:42
Сергій Никифоров

Журналістську спільноту обурила вибірковість запрошень на пресконференцію Зеленського

Анонсований пресмарафон президента Володимира Зеленського, який відбудеться 26 листопада у Києві, наробив немало шуму. Зокрема, туди запросили чітко визначене коло журналістів і на фоні цього прессекретар президента Сергій Никифоров зробив дивну заяву щодо представників ЗМІ.

Так, на Facebook-сторінці Никифорова з’явилася публікація, у якій зазначається, що журналістів на пресконференцію Зеленського запрошували особисто і ні у кого "не виникне сумнівів щодо їх упередженості".

Журналістська спільнота не пройшла повз курйозної помилки прессекретаря Зеленського і підкреслила, що дійсно "сумнівів щодо упередженості" ні у кого з них не виникало. Крім того, журналістів обурив факт особистих запрошень та відсутність традиційної акредитації.

Як повідомляв "Телеграф", це далеко не перший курйоз, у який потрапляє Сергій Никифоров як прессекретар президента України. До цього він осоромився фотографією з язиком і монументом Вашингтона.

Схоже, що конфузи перейшли до Никифорова у спадок від Юлії Мендель, яка була першою прессекретаркою Зеленського. Чого тільки варті окуляри в декольте в Парижі та шостий ведмедик брауні.

Теги:
#Журналісти #Прес-конференція #Володимир Зеленський #Сергій Никифоров
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