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Шестой медвежонок Украины: брауни Юлии Мендель вызвали смех и шутки в сети

Шестой медвежонок Украины: брауни Юлии Мендель вызвали смех и шутки в сети
08:18 Сегодня Телеграф

Пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель высмеяли за пост о неидеальном «шестом мишке брауни». На фото видно, что один из шести «мишек брауни» не получился.

Этот пост она опубликовала вечером в воскресенье, 22 ноября, на своей странице в Instagram. И хотя фото она удалила через несколько часов, в сети успели сохранить скриншот.

Сейчас в сети активно обсуждают конфуз Мендель и всячески шутят на эту тему:

«Самый большой фейк»: Мендель рассказала, болела ли коронавирусом

Политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что о Владимире Зеленском и шла речь в посте, раз Мендель его таки удалила.

"Видите этот скрин? Оригинала уже нет в Инстаграм - Мендель убрала. Значит, комментарий о " шестом " имел в виду именно то, что поняли читатели", - отметил он.

Кроме того, в сети появилось множество мемов, шуток и приколов о том, как Мендель снова оконфузилась.

Также не обошли Юлию Мендель и "ее мишек" фотожабы.

Напомним, чторанее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель оконфузилась с сообщением о коронавирусе у Владимира Зеленского. "К сожалению... Президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья", - написала Мендель.

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Владимир Зеленский, Юлия Мендель.

Автор:

Телеграф
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