Розкрутив Інстаграм: прес-секретар Зеленського обіграв жартом скандальне фото з Вашингтона

Незабаром після публікації прес-секретар посміявся над хейтом

Під час робочої поїздки в США прес-секретар президента України Сергій Никифоров виклав в соцмережі смішне фото з монументом Вашингтону, чим викликав неоднозначну реакцію в мережі.

На фото Никифоров стоїть на оглядовому майданчику навпроти Білого дому і, висолопивши язика, нібито тримає кінчиками пальців верхівку монумента (це фото друге в галереї).

За 10 годин з моменту публікації знімок розійшовся по всих соцмережах і спровокував тисячі негативних коментарів.

Серед іншого, українці згадали конфузи попереднього прес-секретаря Зеленського Юлії Мендель (пам’ятаєте окуляри в декольте в Парижі або шостого ведмедика брауні?).

"Дядя, ти дурень?", "Думала, може фотошоп якийсь, але ні. Яка ганьба представляє Україну на вищому рівні", "Іспанський сором", "Дурне поїхало в турне", "Мендель, це ти?", "Зеленський, гони його в шию!", — серед іншого, писали в мережі.

Після таких відгуків зʼявилася своєрідна реакція Никифорова. Після прес-конференції Зеленського за підсумками зустрічі з Байденом о третій годині ночі він виклав в сторіз скріншот зі статистикою різко зрослих охватів аккаунта.

"SMM, розкрутка Інстаграм. Дорого", — підписав його він.

Сергій Никифоров відреагував на скандал з його фото у Вашингтоні

Нагадаємо, раніше попередниця Никифорова Юлія Мендель заявила, що її хейтили тільки через те, що вона жінка.