Раскрутил Инстаграм: пресс-секретарь Зеленского обыграл шуткой скандальное фото из Вашингтона

Вскоре после публикации пресс-секретарь посмеялся над хейтом

Во время рабочей поездки в США пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров выложил в соцсети смешное фото с монументом Вашингтону, чем вызвал неоднозначную реакцию в сети.

На фото Никифоров стоит на смотровой площадке напротив Белого дома и, высунув язык, будто бы держит кончиками пальцев верхушку монумента (это фото второе в галерее).

За 10 часов с момента публикации снимок разошелся по всем соцсетям и спровоцировал тысячи негативных комментариев.

Среди прочего, украинцы вспомнили конфузы предыдущего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель (помните очки в декольте в Париже или шестого медвежонка брауни?).

"Дядя, ты дурак?", "Думала, может фотошоп какой-то, но нет. Какой позор представляет Украину на высшем уровне", "Испанский стыд", "Дурне поехало в турне", "Мендель, это ты?", "Зеленский, гони его в шею!", — среди прочего, писали в сети.

После таких отзывов последовала своеобразная реакция Никифорова. После пресс-конференции Зеленского по итогам встречи с Байденом в третьем часу ночи он выложил в сториз скриншот со статистикой резко возросших охватов аккаунта.

"SMM, раскрутка Инстаграм. Дорого", — подписал его он.

Сергей Никифоров отреагировал на скандал с его фото в Вашингтоне

Напомним, ранее предшественница Никифорова Юлия Мендель заявила, что ее хейтили только из-за того, что она женщина.