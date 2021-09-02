Укр

Раскрутил Инстаграм: пресс-секретарь Зеленского обыграл шуткой скандальное фото из Вашингтона

Автор
В. Куценко
Дата публикации
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Автор
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Сергей Никифоров и монумент Вашингтона у Белого дома Новость обновлена 02 сентября 2021, 02:54
Сергей Никифоров и монумент Вашингтона у Белого дома

Вскоре после публикации пресс-секретарь посмеялся над хейтом

Во время рабочей поездки в США пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров выложил в соцсети смешное фото с монументом Вашингтону, чем вызвал неоднозначную реакцию в сети.

На фото Никифоров стоит на смотровой площадке напротив Белого дома и, высунув язык, будто бы держит кончиками пальцев верхушку монумента (это фото второе в галерее).

За 10 часов с момента публикации снимок разошелся по всем соцсетям и спровоцировал тысячи негативных комментариев.

Среди прочего, украинцы вспомнили конфузы предыдущего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель (помните очки в декольте в Париже или шестого медвежонка брауни?).

"Дядя, ты дурак?", "Думала, может фотошоп какой-то, но нет. Какой позор представляет Украину на высшем уровне", "Испанский стыд", "Дурне поехало в турне", "Мендель, это ты?", "Зеленский, гони его в шею!", — среди прочего, писали в сети.

После таких отзывов последовала своеобразная реакция Никифорова. После пресс-конференции Зеленского по итогам встречи с Байденом в третьем часу ночи он выложил в сториз скриншот со статистикой резко возросших охватов аккаунта.

"SMM, раскрутка Инстаграм. Дорого", — подписал его он.

Сергей Никифоров отреагировал на скандал с его фото в Вашингтоне
Сергей Никифоров отреагировал на скандал с его фото в Вашингтоне

Напомним, ранее предшественница Никифорова Юлия Мендель заявила, что ее хейтили только из-за того, что она женщина.

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