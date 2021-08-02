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Мендель считает, что ее хейтили только из-за того, что она - женщина, и ответила смелой фотосессией: в комментариях настоящий взрыв

Мендель считает, что ее хейтили только из-за того, что она - женщина, и ответила смелой фотосессией: в комментариях настоящий взрыв
22:25 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о том, что за два года на этом посту постоянно сталкивалась с травлей, дискредитацией и ненавистью в соцсетях.

Соответствующий пост был обнародован в ее Фейсбук 

По ее словам, за два года она постоянно сталкивалась с "обсасыванием" каждой ее фотографии, критикой внешности и гендерными предубеждениями. 

"Два года, когда кто-то знает лучше, а я - максимум - гожусь на сексуальную объективацию. Два года, сделали меня сильнее. И оценить по-настоящему можно только теперь", - написала она, прикрепив к посту фотографии со своей новой фотосессии. 

Данный пост за пару часов набрал более 500 комментариев, среди которых нашлись и те, кто попытался объяснить Мендель, "что же не так": 

 

Как сообщалось ранее, недавно Мендель написала книгу "Каждый из нас - президент" и отправила одну копию пресс-секретарю Путина

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Юлия Мендель.
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