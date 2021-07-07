Мендель показала отрывок из своей книги, опубликовав его в "секретном" месте

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая ранее заявляла о том, что написала книгу, опубликовала фрагмент из нее.

Отрывок опубликован в колонке Мендель на "Украинской правде".

"Назовите мне нацию, что не имела своих травм, которые мигрировали из предыдущих веков, из поколения в поколение, вызывающих комплексы, чуть ли не физические муки умов, которые, усвоив предыдущие уроки, пытаются понять причины, почему они не умеют жить иначе", - пишет бывший пресс-секретарь.

При этом бывший пресс-секретарь Зеленского ставит Германию в пример как "нацию, которая имеет генетический код счастья".

"Мало кому удается проделать такую колоссальную работу так успешно и быстро в масштабах нации, как, скажем, это удалось Германии. Знаете ли вы, что во время реконструкции здания Рейхстага было обнаружено надписи солдат Красной армии? Среди прочего и дискуссионная, но, возможно, самая откровенная надпись: "Я еб...л Гитлера в зад". Ее решили сохранить, как и остальные", - пишет Меркель.

Ранее "Телеграф" писал, почему на самом деле уволилась Мендель.