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У Зеленского рассказали, почему на самом деле уволилась Мендель

У Зеленского рассказали, почему на самом деле уволилась Мендель
Обновлено 15:31 Сегодня Телеграф

Уход Юлии Мендель с должности пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского являлся обоюдным решением сторон и обусловлен несколькими причинами, начиная от накопившейся у нее усталости и заканчивая изменением видения функционала человека, занимающего этот пост.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, решение об увольнении Мендель было обоюдным.

Одна из причин – у нее накопилась усталость из-за того, что "ее очень много хейтили".

"В какой-то момент журналисты или социальные сети начинают переходить грани, они переходят на личное. Ее всегда пытались как-то оскорбить не за то, что она делает или говорит, а просто потому что это Юлия Мендель и для нее это очень сильное психологическое давление", - сказал Подоляк.

При этом он отметил, что из-за того, что "президент чрезвычайно быстро растет политически" операционные менеджеры его Офиса должны тоже расти, и "не все выдерживают этот темп".

"Мендель "съели" и могут "съесть" её преемника": почему увольняется пресс-секретарь Зеленского и кто должен её заменить

В этом контексте Подоляк выразил мнение, что функционал нынешнего пресс-секретаря президента должен быть классическим.

"Классический функционал – это голос президента, это тень президента, фамилия пресс-секретаря не должна иметь никаких окрасов. Когда он говорит, это значит, это сказал президент. Никакого собственного мнения, никаких, условно говоря, дополнительных видений о чем-то", - сказал советник главы ОП.

При этом Подоляк отметил, что Мендель остается в ОП: она будет работать советником по связям с международными СМИ.

Отбор же нового пресс-секретаря для Зеленского уже идет и он будет многоуровневым.

Сначала будет сформирован лонг-лист кандидатов, которые пройдут первичное собеседование.

"После этого к процессу будет подключен, естественно, глава Офиса президента. А потом уже на этапе, когда будет сформирован шорт-лист, тогда подключится президент и, наверное, проведет собственное собеседование", - рассказал Подоляк.

Полный текст интервью советника ОП Михаила Подоляка "Телеграфу" читайте по ссылке: "Михаил Подоляк: "Слуга народа" должна была выдавить ультра-сторонников Порошенко и Медведчука в маргинальную нишу"

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Кандидаты, Увольнение, Причины, Юлия Мендель, Офис Президента, Михаил Подоляк.
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