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Стало известно, чем Юлия Мендель займется после работы пресс-секретарем Зеленского

Стало известно, чем Юлия Мендель займется после работы пресс-секретарем Зеленского
Обновлено 16:38 Сегодня Телеграф

В Офисе президента подтвердили информацию о снятии Юлии Мендель с должности пресс-секретаря Владимира Зеленского. Спикера перенаправят на работу с иностранными СМИ

Такую информацию получил UNN от советника главы ОП Михаила Подоляка. Он заявил, что Юлия Мендель продолжит выполнять обязанности пресс-секретаря до тех пор, пока завершатся процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса.

В дальнейшем, по словам Подоляка, спикер сосредоточит свое внимание на контакте с иностранной прессой.

"Юлия Владимировна замечательные связи в этом секторе медийной сообщества и сможет быть эффективной как советник по международным коммуникациям", - отметил советник.

Напомним, журналист Сергей Гришин предложил все-таки не увольнять Мендель. Несмотря на то, что это самый худший пресс-секретарь президента Украины за все время, не факт что следующий не будет еще хуже.

Также Мендель ведет передачу "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом", который вещает и на оккупированных территориях. Однако, пользователи раскритиковали ее программу.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Новая работа, Юлия Мендель, Офис Президента, Михаил Подоляк.
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