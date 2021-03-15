"Давай по новой, Юля": в сети раскритиковали новую телепередачу Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель начала вести программу "Взгляд с Банковой" на телеканале "ДОМ", который вещает и на оккупированных территориях.

Впрочем, первый же выпуск был встречен прохладно.

"Последнее время с помощью РНБО было принято много полезных решений, а этим проектом нам видимо решили напомнить, что проблема дичайшего непрофессионализма никуда не делась. Полезное напоминание, спасибо", - написал в своем Телеграм-канале украинский блогер Роман Шрайк.

В свою очередь блогер Алексаей Голобуцкий проиллюстрировал выступление Мендель, изобразив ее в образе ведущей телепередачи "Спокойной ночи, малыши".

Напомним, пилотный выпуск передачи вышел в понедельник, 15 марта на YouTube – в 19:30 по киевскому времени. А в конце недели, в воскресенье, 21 марта, состоится телевизионная премьера первого эпизода.

На данный момент видео посмотрели более 9 тысяч человек и имеет 243 лайка против 684 дизлайков.

Комментаторы, судя по всему, тоже оказались не в восторге от передачи.

Как сообщалось ранее, Мендель рассказала, как ее приняли на работу в Офис президента.