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Мендель нашла новую работу

Мендель нашла новую работу
Обновлено 17:52 Сегодня Телеграф

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель планирует вести телевизионную передачу для жителей оккупированных. Увидеть ведущую по ТВ можно будет на телеканале "Дом".

Об этом сообщили на странице телеканала в facebook.

"На этой неделе на Телеканал Дом и UATV на русском стартует еженедельное ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" Это авторский проект пресс-секретаря президента Украины", - указано в сообщении.

Ведущая будет комментировать актуальные события, и делиться своим мнением о происходящем. Основная аудитория телеканала это жители оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Мендель ответила по поводу введения санкций против Коломойского в Украине

Еженедельно на странице в Facebook телеканала "Дом" зрители смогут задать свои вопросы или отправить сообщение на номер Viber +380 (50) 419 13 57, а пресс-секретарь главы государства ответит на них.

Пилотный выпуск передачи запланирован на понедельник, 15  марта на YouTube – в 19:30 по киевскому времени. А в конце недели, в воскресенье, 21 марта, состоится телевизионная премьера первого эпизода.

Свое участие в передаче подтвердила и сама Мендель. Об этом она рассказала на своей странице в facebook.

Ранее Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель  резко негативно высказалась по поводу Петра Порошенко. Она считает его подлым и опасным человеком.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Юлия Мендель, телеканал "Дом", Взгляд с Банковой.
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