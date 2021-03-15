Мендель нашла новую работу

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель планирует вести телевизионную передачу для жителей оккупированных. Увидеть ведущую по ТВ можно будет на телеканале "Дом".

Об этом сообщили на странице телеканала в facebook.

"На этой неделе на Телеканал Дом и UATV на русском стартует еженедельное ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" Это авторский проект пресс-секретаря президента Украины", - указано в сообщении.

Ведущая будет комментировать актуальные события, и делиться своим мнением о происходящем. Основная аудитория телеканала это жители оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Еженедельно на странице в Facebook телеканала "Дом" зрители смогут задать свои вопросы или отправить сообщение на номер Viber +380 (50) 419 13 57, а пресс-секретарь главы государства ответит на них.

Пилотный выпуск передачи запланирован на понедельник, 15 марта на YouTube – в 19:30 по киевскому времени. А в конце недели, в воскресенье, 21 марта, состоится телевизионная премьера первого эпизода.

Свое участие в передаче подтвердила и сама Мендель. Об этом она рассказала на своей странице в facebook.

Ранее Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель резко негативно высказалась по поводу Петра Порошенко. Она считает его подлым и опасным человеком.