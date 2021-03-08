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"Подлый и опасный": Мендель наградила Порошенко неприятными эпитетами

"Подлый и опасный": Мендель наградила Порошенко неприятными эпитетами
Обновлено 17:25 Сегодня Телеграф

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель  резко негативно оценивает личность пятого главы государства Петра Порошенко. Она считает его подлым и опасным человеком.

Об этом Мендель заявила в интервью изданию "ГОРДОН".

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По мнению пресс-секретаря Порошенко не занимается продуктивной деятельностью на пользу государства, а лишь выдвигает обвинения.

"Подлый, пользуется очень грязными инструментами, опасный", – дала Мендель характеристику главе фракции "Европейская солидарность".

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Также пресс-секретарь провела сравнила Порошенко с нардепом от фракции "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком, указав ,что для нее эти люди идентичны, так как оба работают на разделение Украины. Мендель указала, что нардепу одинаково не помогают двигаться к миру и восстанавливать украинскую экономику. Правда, потом женщина уточнила, что Медведчук все-таки хуже, так как он сильнее.

Напомним, Мендель ответила по поводу введения санкций против Коломойского в Украине.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Виктор Медведчук, Петро Порошенко, Юлия Мендель.
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