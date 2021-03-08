"Подлый и опасный": Мендель наградила Порошенко неприятными эпитетами

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель резко негативно оценивает личность пятого главы государства Петра Порошенко. Она считает его подлым и опасным человеком.

Об этом Мендель заявила в интервью изданию "ГОРДОН".

По мнению пресс-секретаря Порошенко не занимается продуктивной деятельностью на пользу государства, а лишь выдвигает обвинения.

"Подлый, пользуется очень грязными инструментами, опасный", – дала Мендель характеристику главе фракции "Европейская солидарность".

Также пресс-секретарь провела сравнила Порошенко с нардепом от фракции "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком, указав ,что для нее эти люди идентичны, так как оба работают на разделение Украины. Мендель указала, что нардепу одинаково не помогают двигаться к миру и восстанавливать украинскую экономику. Правда, потом женщина уточнила, что Медведчук все-таки хуже, так как он сильнее.

Напомним, Мендель ответила по поводу введения санкций против Коломойского в Украине.