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Мендель ответила по поводу введения санкций против Коломойского в Украине

Мендель ответила по поводу введения санкций против Коломойского в Украине
Обновлено 13:39 Сегодня Телеграф dosie.su

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала введение США санкций против украинского олигарха Игоря Коломойского "символическими", однако отметила, что это - демонстрация Штатами доказательств его причастности к коррупционным деяниям и призвала ждать дальнейшего развития событий.

Об этом Мендель сказала в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, которое выйдет в эфир в понедельник, 8 марта, вечером.

"… Штаты – это пока довольно... Да, санкция определенная, которая является больше символической и показывает, что у них есть доказательства его коррупции, поскольку там звучит четко слово "коррупция". Я думаю, что это не конец. Думаю, это начало", – сказала она.

На уточняющий вопрос, стоит ли ожидать введения санкций против Коломойского в Украине, Мендель сказала: "Ну, посмотрим".

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Она также призвала наблюдать за дальнейшим развитием событий.

"Я же не гадалка. Я никому сейчас не угрожаю и не собираюсь идти против кого-то и рассказывать какие-то вещи, которые можно интерпретировать по-разному. Просто давайте смотреть, как будут развиваться дела", – сказала Мендель.

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Как сообщалось, 5 марта глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил о введении санкций против Коломойского за коррупционных действия, которые подрывают верховенство закона в Украине. Они предусматривают запрет на въезд в США как самому украинскому олигарху, так и его семье.

В частности, в Госдепе США заявляют, что Коломойский использовал свое политическое влияние и официальные полномочия в личных интересах находясь на посту главы Днепропетровской области в 2014 - 2015 годах.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 3,253

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США, Санкции, Игорь Коломойский, Юлия Мендель.
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