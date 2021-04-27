Скачать
Вторник, 27.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Новая политсила Ахметова: есть ли в Украине запрос на второе пришествие "Партии регионов"
Новая политсила Ахметова: есть ли в Украине запрос на второе пришествие "Партии регионов"
Когда жертвы насилия – мужчины: каково снять штаны перед классом и почему на работе лучше, чем дома?
Когда жертвы насилия – мужчины: каково снять штаны перед классом и почему на работе лучше, чем дома?
Давал брату шанс, но он не исправился: задержанный за убийство своей семьи подросток шокировал признанием
Давал брату шанс, но он не исправился: задержанный за убийство своей семьи подросток шокировал признанием
Пасха-2021: будут ли ужесточать карантин и в каких городах
Пасха-2021: будут ли ужесточать карантин и в каких городах

"Оставьте Юлю": в сети появились слухи об увольнении Мендель из ОП

"Оставьте Юлю": в сети появились слухи об увольнении Мендель из ОП
15:22 Сегодня Телеграф

В Сети появилась информация о том, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в ближайшее время закончит работать на занимаемой должности. Об этом на своей странице в "Фейсбук" пишет журналист Сергей Гришин. 

"И вроде я должен радоваться, что худшая пресс-секретарь президента Украины больше не будет работать. Но мне грустно от этой новости. Оставьте Юлю. Во-первых, она смешная. А это уже немало. Во-вторых, практика показывает, что следующее назначение будет еще хуже. Пусть уже работает девочка", - написал Гришин, обратившись в посте к Владимиру Зеленскому. 

В комментариях интернет-пользователи судачат, что Мендель предложили новую должность либо же девушка находится в положении и якобы уходит по данной причине. Другие же поддерживают президента и пишут, что данный пост должен занять кто-нибудь другой.

"Может, Киву возьмут, он теперь умный же", - шутят пользователи "Фейсбука", намекая на скандальную защиту диссертации нардепом Ильей Кивой.

Напомним, на фоне новости про ученую степень Кивы журналисты решили выяснить, сколько политиков и чиновников в Украине имеют научные звания. Среди них и Юлия Мендель. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 338

Все по теме:

Увольнение, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Офис Президента.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине подешевел газ для населения: какими будут цены на ближайший год (инфографика)
02 Новый провал: Верховный суд принял решение по отмене санкций против каналов Медведчука
03 "Мы бы не вывезли такую войну": российский пропагандист признался, почему РФ не пошла на полномасштабное вторжение в Украину в 2014 году
04 Зеленскому опасно встречаться с Путиным тет-а-тет: озвучены угрозы
05 Ребенок выпал из окна: в сети сообщили о ЧП в детсаду Запорожья (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США все же решились войти в Черное море (фото)
США все же решились войти в Черное море (фото)
Украина понесла очередные потери на Донбассе: на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль
Украина понесла очередные потери на Донбассе: на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль
&quot;Избивали на глазах у детей&quot;: жена мариупольца рассказала, за что ее муж разгромил АТБ топором (видео)
"Избивали на глазах у детей": жена мариупольца рассказала, за что ее муж разгромил АТБ топором (видео)
В Киеве нашли рабочий способ борьбы со стихийными свалками (фото)
В Киеве нашли рабочий способ борьбы со стихийными свалками (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь