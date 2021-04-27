"Оставьте Юлю": в сети появились слухи об увольнении Мендель из ОП

В Сети появилась информация о том, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в ближайшее время закончит работать на занимаемой должности. Об этом на своей странице в "Фейсбук" пишет журналист Сергей Гришин.

"И вроде я должен радоваться, что худшая пресс-секретарь президента Украины больше не будет работать. Но мне грустно от этой новости. Оставьте Юлю. Во-первых, она смешная. А это уже немало. Во-вторых, практика показывает, что следующее назначение будет еще хуже. Пусть уже работает девочка", - написал Гришин, обратившись в посте к Владимиру Зеленскому.

В комментариях интернет-пользователи судачат, что Мендель предложили новую должность либо же девушка находится в положении и якобы уходит по данной причине. Другие же поддерживают президента и пишут, что данный пост должен занять кто-нибудь другой.

"Может, Киву возьмут, он теперь умный же", - шутят пользователи "Фейсбука", намекая на скандальную защиту диссертации нардепом Ильей Кивой.

Напомним, на фоне новости про ученую степень Кивы журналисты решили выяснить, сколько политиков и чиновников в Украине имеют научные звания. Среди них и Юлия Мендель.