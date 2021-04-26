Не только Кива, но и Мендель: кто из политиков и чиновников в Украине имеет научные звания (инфографика)

На фоне новости про защиту научной диссертации нардепом Ильей Кивой, журналисты решили выяснить, сколько политиков и чиновников в Украине имеют научные звания.

Соответствующую инфографику опубликовало издание "Слово і Діло".

Так, согласно данным, среди нардепов 29 докторов наук и 74 – кандидатов наук. К тому же, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, например, кандидат филологических наук, а Святослав Вакарчук, заявивший об уходе из Голоса - физико-математических.

"Мендель филолог. Оригинально", "Ужас. Не удивительно, что наука в таком состоянии...", "Возникает вопрос: почему же Украина такая бедная, если все такие умные?", "Шо за непотребство? Почему Лещенко и Шабунин еще без докторских?!" – смеются в сети.

Как сообщал "Телеграф", в ходе защиты, Кива не смог ответить на некоторые вопросы членов комиссии, уточнив, что учтет их в следующей научной работе.