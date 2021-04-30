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Последнее слово за Зеленским: увольнение Мендель оказалось не слухом

Последнее слово за Зеленским: увольнение Мендель оказалось не слухом
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель планирует покинуть свой пост, который она занимает почти два года.

Об этом сообщает "Бабель".

Кто именно займет пост пресс-секретаря президента вместо Мендель, пока неизвестно. При этом, как уточняет издание, Мендель сама написала заявление об увольнении.

По данным "Страны", это уже третья попытка Мендель уйти с должности, предыдущие два заявления на уход с должности пресс-секретаря подписаны не были.

"Но в этот раз вроде она уже на самом деле настроена уходить, да и в Офисе не особо хотят ее удерживать. Более того, уже начинают искать замену. Но последнее слово, в любом случае, будет за Зеленским", - рассказал источник "Страны".

Одной из причин такого решение называется непростой характер Мендель.

Как сообщал "Телеграф", ранее на фоне новости про ученую степень нардепа Ильи Кивы, журналисты решили выяснить, сколько политиков и чиновников в Украине имеют научные звания. Среди них и Юлия Мендель. 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Увольнения, Владимир Зеленский, Юлия Мендель.
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