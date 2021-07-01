Мендель написала книгу: в сети хит-парад шуток по поводу названия

Юлия Мендель, уволившаяся с должности пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского, анонсировала выход собственной книги.
Об этом она написала в Facebook.
"Как думаете, как назову книгу? Подсказка: очень известный афоризм в современной политике", - подписала фото Мендель.
На снимке она игриво приподняла ножку кверху. На фото Мендель стоит в соблазнительном красном платье миди с оголенной спиной и разрезом сзади, которое ей идет, учитывая темный цвет волос.
Пользователи тут же попались "на удочку" загадочной Мендель, начав придумывать название для эпистолярного труда бывшего пресс-секретаря украинского гаранта.
"Инсайд дня. Узнала, что Мендель (вы же помните экс-пресс-секретаря Зеленского?) написала книгу. Уже скоро она выйдет. Интересно: это очередной пиар ли можно будет почитать о вагнеровцах, Татарове и отношениях между Зе и Ермаком? Интрига бешеная)", - прокомментировала новость журналист Марина Шашкова.
"В кровати с президентом", ..."И беременность тоже", - накидали варианты в сети.
Ранее "Телеграф" писал, почему на самом деле уволилась Мендель.