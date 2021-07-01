Мендель написала книгу: в сети хит-парад шуток по поводу названия

Юлия Мендель, уволившаяся с должности пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского, анонсировала выход собственной книги.

Об этом она написала в Facebook.

"Как думаете, как назову книгу? Подсказка: очень известный афоризм в современной политике", - подписала фото Мендель.

На снимке она игриво приподняла ножку кверху. На фото Мендель стоит в соблазнительном красном платье миди с оголенной спиной и разрезом сзади, которое ей идет, учитывая темный цвет волос.

Пользователи тут же попались "на удочку" загадочной Мендель, начав придумывать название для эпистолярного труда бывшего пресс-секретаря украинского гаранта.

"Инсайд дня. Узнала, что Мендель (вы же помните экс-пресс-секретаря Зеленского?) написала книгу. Уже скоро она выйдет. Интересно: это очередной пиар ли можно будет почитать о вагнеровцах, Татарове и отношениях между Зе и Ермаком? Интрига бешеная)", - прокомментировала новость журналист Марина Шашкова.

"В кровати с президентом", ..."И беременность тоже", - накидали варианты в сети.

Ранее "Телеграф" писал, почему на самом деле уволилась Мендель.