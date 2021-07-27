Мендель отправила свою книгу в Кремль

Экс- пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отправила свою книгу "Каждый из нас – президент" пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

Об этом, во вторник, 27 июля, она написала в Instagram.

"Дмитрий Сергеевич, решила вам прислать свою книгу "Каждый нас президент", как от бывшего пресс-секретаря Украины пресс-секретарю России, и вам полезно будет узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения", - сказала она.

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Свой пост она выложила на русском языке. Пока что реакции со стороны Пескова не было.

Напомним, что бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая ранее заявляла о том, что написала книгу, опубликовала фрагмент из нее.

Как писал "Телеграм", Юлия Мендель призналась, что работа на главу государства подкосила ее здоровье.