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Мендель призналась, что работа на Зеленского подкосила ее здоровье

Мендель призналась, что работа на Зеленского подкосила ее здоровье
Обновлено 12:30 Сегодня Телеграф

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель призналась, что работа на главу государства подкосила ее здоровье.

Об этом девушка рассказала в программе "Ходят слухи".

По словам Мендель, именно это и стало причиной увольнения.

"В таком графике, в котором я жила, возобновиться не удалось бы. Я не знала, сколько времени нужно на возобновление. Я понимала, насколько важна работа пресс-секретаря, поэтому я сказала, мол, ребята, невозможно, чтобы президент был без секретаря два месяца, три, полгода… Это была главная причина, я действительно задумалась (об уходе - Ред.), когда здоровье пошло на ухудшение", - признается Юлия Мендель.

Девушка опровергла тот факт, что трижды писала заявление об уходе, а также заявила, что время работы на президента Владимира Зеленского ассоциируется у нее с колоссальной нагрузкой.

Также Юлия Мендель рассказала о том, что именно из-за проблем со здоровьем она повесила на декольте солнцезащитные очки во время брифинга президента в Париже, что вызвало критику стилистов и троллинг пользователей соцсетей.

"У меня была проблема с рукой. Некоторое время, около двух месяцев, я ею не пользовалась. Я не выходила с этим в информпространство, чтобы вокруг этого не строили желтизну. Я ходила с подвязанной рукой, очень плохо спала, была на обезболивающих длительное время. И когда мы поехали в Париж, моя рука функционировала до какой-то степени, но она не могла делать очень много движений", - говорит Мендель.

Напомним, Юлия Мендель, которая после своего ухода с должности написала книгу "Каждый из нас - президент", задумала собственную автограф-сессию.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Здоровье, Интервью, Увольнения, Владимир Зеленский, Юлия Мендель.
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