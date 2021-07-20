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Занимаем места в очереди: Мендель после выхода книги задумала собрать автограф-сессию

Занимаем места в очереди: Мендель после выхода книги задумала собрать автограф-сессию
Обновлено 10:30 Сегодня Телеграф

Бывшая пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая после своего ухода с должности написала книгу "Каждый из нас - президент", задумала собственную автограф-сессию.

Книга поступила в продажу только 11 июля, однако Мендель уже не терпится пообщаться с читателями.

"Действительно думаю об автограф-сессии в августе. Вы уже сможете поделиться вашими мыслями - а я так жду фидбэк!!!" - написала Юлия Мендель на своей странице в "Фейсбуке".

Некоторые подписчики в комментариях хейтят девушку и с иронией пишут, что занимают места в очереди. Впрочем, другие хвалят и автора, и книгу, предлагая увеличить тираж.

Как ранее сообщал "Телеграф", Мендель пробовала себя в роли ведущей телепрограммы "Взгляд с Банковой" на канале "ДОМ". Впрочем, первый выпуск попал под шквал критики от пользователей сети. 

После увольнения с должности спикера Зеленского, Мендель написала книгу "Каждый из нас - президент".  Однако первые обнародованные фрагменты книги тоже были прохладно встречены аудиторией.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 165

Все по теме:

Президент, Книга, Автограф-сессия, Владимир Зеленский, Юлия Мендель.
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