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Книгу Юлии Мендель уже можно заказать: как она называется и сколько стоит

Книгу Юлии Мендель уже можно заказать: как она называется и сколько стоит
Обновлено 18:51 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, после увольнения с этой должности, озадачила украинцев заявлением о желании написать книгу

Работа Мендель, получившая название "Каждый из нас - президент", уже доступна для предзаказа в "Клубе семейного досуга". 

Отмечается, что книга на 288 страниц появится в продаже уже 11 июля. Ее стоимость будет составлять 190 гривен.  

"Успех - это результат долгого и часто трудного пути. Но ни одно уже успешное государство не требует от граждан жертвовать собой. Государство создается и существует едино для своих граждан. Оно должно быть сильным и заботливым, справедливым и давать свободу", - написала Мендель. 

Примечательно, что книга еще не поступила в продажу, но уже получила одну "звезду" из пяти. 

Мендель книга

Как сообщалось ранее, некоторые фрагменты книги Мендель уже появились в открытом доступе. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Литература, Юлия Мендель.
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