Книгу Юлии Мендель уже можно заказать: как она называется и сколько стоит

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, после увольнения с этой должности, озадачила украинцев заявлением о желании написать книгу.

Работа Мендель, получившая название "Каждый из нас - президент", уже доступна для предзаказа в "Клубе семейного досуга".

Отмечается, что книга на 288 страниц появится в продаже уже 11 июля. Ее стоимость будет составлять 190 гривен.

"Успех - это результат долгого и часто трудного пути. Но ни одно уже успешное государство не требует от граждан жертвовать собой. Государство создается и существует едино для своих граждан. Оно должно быть сильным и заботливым, справедливым и давать свободу", - написала Мендель.

Примечательно, что книга еще не поступила в продажу, но уже получила одну "звезду" из пяти.

Как сообщалось ранее, некоторые фрагменты книги Мендель уже появились в открытом доступе.