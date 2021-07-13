Мендель опубликовала новый отрывок из своей книги, где приложила Порошенко и вспомнила о России

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель поразмышляла на тему о том, почему Петр Порошенко больше не станет президентом.

На своей странице в Фейсбук она вспомнила о 2016 годе, когда после Революции Достоинства украинцы определили будущий курс страны на сближение с Европейским Союзом и странами Запада.

"Но изменения были медленными и малозаметными внутри страны, в регионах, где до сих пор во многих селах не слышали о водо- или газопроводе, в городах, где обычный рабочий получал зарплату на уровне $150, когда в прессе не утихали громкие скандалы о взятках в сотни тысяч миллионов долларов. Четверть населения Украины жила за чертой бедности, а политические элиты только скандировали в избирательной гонке проевропейскость, не желая ни на минуту становиться европейцами сами", - написала Мендель.

Большую часть поста Мендель посвятила критике работы тогдашнего президента Порошенко и его окружения, которых она назвала "мелкими советскими ворами, которые дорвались до бюджетного корыта". Самого экс-президента она упрекнула в стремлении навязать украинцам "консервативные идеалы начала ХХ века, которые потеряли свою актуальность".

Вместе с тем она не скрывает восхищения Зеленским.

"Зеленский навсегда изменил украинскую политику. Он "открыл" большую часть украинской политической "элиты", привлекая людей из бизнеса, искусства и телевидения. Он менял нарративы в стране, сглаживая конфликты между недружественными идеологиями. Он представлял украинскую идентичность такой, какой она была, - без пафоса, но с множеством различных привкусов, не как страну, достойную сожаления, а как динамическую европейскую демократию", - считает она.

Впрочем, далеко не все пользователи сети разделили ее мнение по этому вопросу.

Как сообщалось ранее, Мендель написала книгу, получившую название "Каждый из нас - президент".

Некоторые фрагменты уже появились в открытом доступе.

Эксперты рассказали "Телеграфу", каких целей пытается достичь Мендель своей книгой.