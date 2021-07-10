Мендель своей книгой преследует несколько целей, но вряд ли их достигнет, считают эксперты

В пятницу, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский уволил Юлию Мендель с поста своего пресс-секретаря и назначил вместо нее Сергея Никифорова. При этом Мендель останется работать в Офисе президента и будет выполнять обязанности внештатного советника главы ОПУ Андрея Ермака.

После своего ухода с должности, Мендель написала книгу, получившую название "Каждый из нас - президент". Она уже доступна для предзаказа, а в продаже появится 11 июля.

О возможных мотивах написания этой книги "Телеграфу" рассказали эксперты.

Политтехнолог, политический консультант Анне Быкова отмечает, что написание книг с целью строить позитивную репутацию задним числом освоена задолго до Зеленского, на которого во многом работает произведение Мендель.

"Так пытался делать, к примеру, Порошенко, во время президентства которого политтехнолог Евгений Магда написал книгу "Шестой". Целью было показать, что Порошенко (пятый президент) был лучшим среди всех предшественников, и его точно нужно оставлять на вторую каденцию. Многие мировые правители использовали такую же технику. Еще в царские времена были писари, на основе заметок которых потом создавались описания подвигов правителей. Но наши президенты - не императоры и правители с мировым шлейфом заслуг, который стоит обличать в книжную форму", - считает Анне Быкова.

По ее мнению, Мендель написала свою книгу по ряду причин.

"Первая - ход а-ля Порошенко с книжкой Магды. То есть, работа на имидж действующего президента. В данном случае – Зеленского, который теряет рейтинги со стремительной скоростью. Вторая - желание как-то реабилитироваться в целом, интеллектуально. Мендель в роли пресс-секретаря первого лица государства запомнилась непрофессионализмом, недипломатичностью. У нее не было такта, она вела себе порой откровенно хамски, глупо. Теперь получает возможность лишний раз пообщаться с публикой, засветиться, предстать в несколько ином свете, - поясняет политтехнолог. - Причина №3 – желание рассказать некие закулисные истории, которые не могла рассказать раньше. Но будут ли они правдивыми? И последний мотив - чисто коммерческий. Книги сейчас - это не просто издали-продали. Это - определенный продакшн, партнерство, реклама на сайтах. И – при правильной раскрутке – неплохие средства".

Политолог Андрей Золотарев считает, что, судя по первой – довольно критичной - реакции общества на факт написания Мендель книги и на опубликованные отрывки, она явно поторопилась воплотить свой публицистический талант на бумаге.

"Наивно выглядят ее рассуждения о "темном советском прошлом", терроризации манной кашей в детском саду. Чем моложе персонаж, тем темнее и гуще краски касательно советского прошлого, - уверен Андрей Золотарев. – Но, надо отметить, Мендель усвоила, что важно держаться на гребне волны, быть в обойме. И что любое упоминание, кроме некролога, – в масть, в плюс. И книга эту функцию выполняет. Какое-то время Мендель будет в центре внимания".

При этом политолог уверен, что подобного рода произведения имеют спрос исключительно временный и секторальный.

"Не думаю, что за книгой Мендель будет выстраиваться очередь. Но тусовка прочитает. Я имею в виду – журналистская, экспертная", - уточняет Андрей Золотарев.

Как сообщалось ранее, некоторые фрагменты книги Мендель уже появились в открытом доступе.

Новый пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров признался, будет ли читать книгу своей предшественницы.