У Зеленского официально появился новый пресс-секретарь: кто им стал?

Как и отмечали источники "Телеграфа", президент Украины Владимир Зеленский уволил Юлию Мендель с поста своего пресс-секретаря и назначил вместо нее Сергея Никифорова.

Об этом говорится в соответствующих указах №282/2021 и №283/2021.

По имеющейся у издания "Бабель" информации, Мендель останется работать в Офисе президента и будет выполнять обязанности внештатного советника главы ОПУ Андрея Ермака.

По данным медиаконсультанта Офиса президента Михаила Подоляка, Никифоров уже приступил к выполнению своих обязанностей и 6-7 июля даже сопровождал Зеленского во время его визита в Литву, сообщает НВ.

Никифоров работал корреспондентом в изданиях "UA:Перший" и Euronews. Затем был ведущим на телеканале "Украина 24".

Как сообщалось ранее, после своего ухода с должности, Мендель написала книгу, получившую название "Каждый из нас - президент". Она уже доступна для предзаказа.